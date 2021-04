Vanaf maandag zie je vernieuwd 'Journaal Laat' op Eén

Vanaf maandag 19 april start VRT NWS met een nieuw laat journaal. Op weekdagen zullen afwisselend Goedele Wachters en Xavier Taveirne de nieuwsdag op En afsluiten. Het vernieuwde late journaal - of kortweg 'Laat'- zal voortaan wat meer tijd nemen om het nieuws te brengen en uit te leggen.

Een aantal nieuwsverhalen worden uitgelicht en zullen door gasten in de studio of via live-verbinding uitgelegd worden.

VRT NWS zet op die manier in op een versterking van zijn laatavond nieuwsmoment voor wie geen tijd had om 'Het Journaal' om 13.00 of 19.00 uur te volgen of wie bij het einde van de dag de belangrijkste nieuwsfeiten nog eens helder wil mee krijgen.

Nieuws in beeld is het vertrekpunt van 'Het Journaal' en ook in 'Laat' zal beeld een prominente rol hebben. De vernieuwde studio met drie schermen is de ideale plek om dat te doen. Die maakt het ook mogelijk om een avondsetting te creëren die past bij het uitzendmoment van het late journaal. 'Laat' zal het nieuws van de dag brengen en uitleggen voor een breed publiek, maar zal niet inzetten op politieke duiding, analyse of opinie zoals we die kennen in 'Terzake' en 'De Afspraak' op Canvas.

Xavier Taveirne: 'Ik heb de mensen jaren wakker mogen maken met het nieuws op Radio 1. Nu mag ik ook de nieuwsdag afsluiten op tv. De cirkel is rond. Ik ben ervan overtuigd dat we 's avonds nog heel veel mensen kunnen bereiken die pas dan tijd hebben om tv te kijken.'

Goedele Wachters: 'De wereld staat niet stil, er gebeurt ook 's avonds nog heel wat en er valt altijd nog veel te vertellen over de nieuwsdag. Ik kijk ernaar uit om in 'Laat' gasten te ontvangen die uitleg kunnen geven bij wat er gebeurt rondom ons. Dat dat in een avondsetting kan, is voor mij na 14 jaar achter de journaaldesk een fijne afwisseling. Ik hoop dan ook dat de kijkers zich bij 'Laat' snel thuis zullen voelen.'

Het vernieuwde late journaal zal vanaf maandag 25 minuten duren en te zien zijn op weekdagen op Eén en op VRT NU. In het weekend blijft het huidige late journaal van 15 minuten behouden.