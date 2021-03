Vanaf maandag loopt VTM 2 mee met 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

Vanaf maandag volgt VTM 2 wekelijks mensen met 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'. Ook al wil niemand ze doen, toch moet iemand ze doen.

Zo worden in de eerste aflevering cleaners Annelies en Tim van Clean2Invest ingeschakeld om een huisje na twee jaar leegstand op te ruimen en schoon te maken, zodat het verkocht kan worden. Maar wat ze daarbinnen aantreffen tart alle verbeelding.

'De keuken is een stukje historie op zich, zoals een museum. Het is echt een spookhuis. Je voelt dat het levende hier geweest is, maar nu weg is', aldus Tim. 'De bewoonster leefde hier gewoon op, dat is zeker. Ze deed de was over het afval heen.'

Hoe kan iemand het zo ver laten komen? En waar moet je als cleaner in hemelsnaam beginnen?

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', vanaf 15 maart elke maandag om 22.20 uur bij VTM 2 en op VTM GO.