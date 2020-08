Vanaf 1 september nieuw 'Karrewiet'-nieuwsanker Amber Janssens

Foto: Ketnet - © VRT 2020

'Karrewiet' is er elke dag voor kinderen, zowel online als op televisie, en dat al bijna twintig jaar lang. Het jeugdjournaal is uitgegroeid tot een vaste waarde op Ketnet en is de referentie voor nieuws op maat van kinderen in Vlaanderen.

Elke dag brengt Karrewiet nieuws en duiding bij de actualiteit op kindermaat, doorspekt met eigen verhalen van de kinderen en aandacht voor hun kijk op de wereld.

Tijdens de coronacrisis bleek nogmaals hoe belangrijk die rol van 'Karrewiet' was. Door informatie en duiding op maat te brengen, zorgde het jeugdjournaal ervoor dat de Ketnetters beter begrepen wat er allemaal gaande was. Kinderen werden geregeld aan het woord gelaten en konden bij 'Karrewiet' terecht met hun vragen. Zo bracht 'Karrewiet' de getuigenis van de 13-jarige Dylan, een jongen die opgroeit in een kansarm gezin. In het jeugdjournaal sprak hij over de problemen die zijn gezin ervoer tijdens de coronacrisis, wat bijzonder veel indruk maakte op zowel kinderen als volwassenen.

Katrien Van Der Slycken, themachef JONG VRT NWS: ''Karrewiet' is voor kinderen een leidraad in een wereld die hen overspoelt met informatie. Amber, Jelle en Mariam zijn de gidsen die de kinderen meenemen doorheen het nieuws van de dag en duiding geven bij de verhalen die complexer zijn. Karrewiet stapt ook in de leefwereld van kinderen en geeft elk kind een stem. En die stem is belangrijk, zeker ook voor kinderen die het moeilijker hebben.'

Nieuwsankers Jelle Mels en Mariam El Mandoudi presenteren dagelijks de 'Karrewiet'-uitzending op Ketnet en gidsen de kinderen door het nieuws en de actualiteit van de dag. Vanaf 1 september kunnen zij rekenen op de hulp van een derde, nieuw 'Karrewiet'-nieuwsanker: Amber Janssens.

Amber is 25 jaar en afkomstig uit Brussel. Ze volgde een theateropleiding aan het Lemmensinstituut en behaalde een master in de journalistiek aan UGent. Die journalistieke ervaring kon ze in de praktijk omzetten tijdens haar werk voor VRT NWS. Amber speelde daarnaast ook een rol in de Eén-reeksen 'Geub' en 'Dertigers', en zal binnenkort te zien zijn in de Ketnet-reeks 'Hoodie'. Sinds maart 2020 draait ze mee op de 'Karrewiet'-redactie, waar ze het reilen en zeilen achter de schermen volgt en de kneepjes van het vak leert. Amber kijkt uit naar 1 september:

'Toen ik zelf kind was, gold Karrewiet al als de plek voor nieuws.Voor kinderen nu, die opgroeien tussen sociale media en een overvloed aan nieuwsbronnen, geloof ik dat 'Karrewiet' echt een ankerpunt vormt. Dat ik daar mijn stem aan mag geven, is een voorrecht.'

'Karrewiet': van maandag tot en met vrijdag om 17.50 uur op Ketnet, op Ketnet.be/karrewiet, in de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Karrewiet.