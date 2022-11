Van naald tot gaatje: Nostalgie gaat volledig op vinyl met de '70s Top 770'

Anno 2022 zit bij de radio alles naadloos afgemeten in computersystemen, nu haalt Nostalgie de naald terug boven. En dat doen ze 770 keer.

Want de '70s Top 770' die vanaf 25 november te horen zal zijn, wordt helemaal op vinyl gedraaid.

DJ Dominique Crommen doet dit al veel langer want hij presenteert elke vrijdagavond ‘Viva Vinyl’, vanuit zijn platenkast bij hem thuis in Diepenbeek, waar hij volledig op verzoek enkel op vinyl draait.

Dat kunstje wordt nu dus uitgebreid naar alle Nostalgie-dj’s, die al volop aan het oefenen zijn om met vaste hand de naald op de juiste groef te leggen.

​​​​​​En ondertussen maakt Dominique zijn homestudio leeg en bereidt hij de grote verhuis van z’n 70s-vinylcollectie naar de Nostalgiestudio voor. Zo’n 20.000 singles en 4.000 lp’s heeft hij. Een derde daarvan ongeveer is 70s-muziek. En zijn allereerste single die hij ooit kocht was ‘way down’ uit 1977, de laatste single die Elvis Presley zelf nog uitbracht voor de zanger stierf.

'70s Top 770'

Om te vermijden dat er straks nummers missen, vult Dominique zijn collectie en passant ook nog aan door platenbeurzen af te schuimen. Mocht er toch nog ergens een vinyl missen, kan er zeker op de luisteraars gerekend worden, die eerder ook al in de bres sprongen door in eigen collecties te duiken en platen op te sturen. Zolang de muziek maar nooit stopt!

En dat veel artiesten van nu de 70s als inspiratiebron gebruiken, mogen ze zelf bewijzen want onder de noemer ‘Young Hearts’ wordt elke dag een andere jonge artiest uitgenodigd die een cover brengt van een favoriete 70s-classic.

Music Director Domi Crommen: 'Twee van de dingen die mij het meest dierbaar zijn komen tijdens deze 70s-week samen: radio en vinyl. Dat ze mij bij de radio zover gekregen hebben om een groot deel van m’n vinylcollectie te verhuizen naar de studio, is vooral omdat het heerlijk is om de 70s écht te kunnen herbeleven dankzij het gekraak van vinyl. Niets zo heerlijk als die naald in de juiste groef te leggen en te genieten van al die heerlijke classics. Het wordt nog extra boeiend als er bijvoorbeeld een lang Pink Floyd-nummer voorbij komt waarbij we beide kanten van de vinyl nodig hebben. Want dan mogen we dus nog op zoek naar een tweede exemplaar. Gelukkig hebben we de beste luisteraars, die ons bij die zoektocht zeker zullen kunnen helpen!'

Stemmen voor de '70s Top 770' kan vanaf maandag 14 november. De lijst zelf hoor je van vrijdag 25 november tot en met 2 december.