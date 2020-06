Van '20 in 2020' naar een festival in je eigen tuin: NRJ Hits You Up!

Vrijdag knalde NRJ de maand juni uit met de ultieme Top 20 van twintigers, het sluitstuk van de fel gewaardeerde '20 in 2020'-maand. En vanaf 1 juli eert de zender de festivalzomer met 'NRJ Stage': festivalmusic only én... NRJ luisteraars maken kans om een festival te winnen in eigen tuin!

De laatste uitzending van '20 in 2020' hoor je vrijdag bij NRJ. Iedereen die geboren is in 2000, mocht een maand lang zijn of haar verhaal doen bij Emma Salden. En ondertussen werd de favoriete muziek van die generatie gedraaid. De ultieme Top 20 van '20 in 2020' krijg je te horen tussen 19.00 en 20.20 uur. Een lijst vol verrassingen aldus NRJ Programma manager Nathalie Delporte: 'Juni was muzikaal een heel interessante maand. Het was fantastisch om erachter te komen waar die twintigers allemaal naar luisteren, en hoe ze vol vuur vertellen over hun lievelingsmuziek. Het mooiste aan hun Top 20 is de grote verscheidenheid. Of het nu Queen, Dua Lipa of Wim Soutaer is: alles kan en alles mag voor een twintiger in 2020.'

Ontdek hier de 'Top 20 van 20 in 2020'.

Het was trouwens Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, die het laatste woord kreeg en zich vol vertrouwen richtte tot alle 20'ers:

'Beste twintigers,



’t Is voor jullie een heel speciale periode geweest, een heel moeilijke periode ook.

Jullie hebben jullie vrienden zeer lange tijd niet kunnen zien en dat was niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hebben we daar nu al meer perspectief en ziet het er beter uit voor de toekomst.

Maar ‘t is vooral feest, want jullie examens zijn gedaan! Althans voor wie examens had. De zomer kan nu echt beginnen!'

Een geweldige festivalzomer met 'NRJ Stage'

Dat is alvast zeker wat NRJ zelf ook van plan is, want van 1 juli tot en met 9 augustus zit je bij NRJ goed voor één en al festivalsfeer. Onder de noemer 'NRJ Stage' draait de zender 6 weken lang de line-up van de grote festivals en heel veel live-muziek. Je maakt ook elke vrijdag kans op een privé-concertje en dj-set in je eigen bubbel in je eigen tuin. Artiesten die onder normale omstandigheden op de festivalpodia hadden gestaan, komen nu naar je toe. Zo maak je vrijdag 3 juli al kans op een concertje van Milo Meskens en een dj-set van DJ Gascar en volgen daarna Noémie Wolfs, Starlings, Metejoor en hebben we nog meer fijne artiesten op de NRJ line-up. Als jij niet naar de festivals kan, komt het festival wel naar jou!

'NRJ Stage', van 1 juli tot en met 9 augustus, 6 weken lang bij NRJ. Elke week volgt NRJ de line-up van één of meerdere festivals die je moet missen. De eerste week hoor je dan ook de muziek van Werchter.