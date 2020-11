Uitspraak Umi Defoort over K-pop uit herhaling van 'De Slimste Mens ter Wereld' gehaald

Kandidaat Umi Defoort heeft zich niet populair gemaakt bij fans van het populaire K-Pop genre met uitspraken die hij deed in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het gesprekje werd door VIER zelfs weggeknipt uit de herhaling van vrijdag.

Umi Defoort is geen fan van K-pop. Dat liet hij duidelijk blijken in 'De Slimste Mens ter Wereld' van donderdag. 'Ik vind de gedachte achter K-pop eigenlijk heel lelijk. De K-popindustrie wordt gerund door drie labels die allemaal scholen hebben. Al die sterren worden vanaf hun negen, tien jaar opgeleid - heel hun leven lang - om een ster te worden. Op hun zeventiende gaan ze onder het mes, om helemaal herbouwd te worden. Allemaal. Al die leden van BTS zaten op zo'n school en zijn kunstmatig samengezet. Die muziek wordt ook niet door hen geschreven', zei hij. Ter info: BTS is de grootste K-pop band en is ook bij ons populair.

Fans van het genre konden niet lachen met de uitspraken van Defoort. Ze reageren verontwaardigd en een enkeling noemt het zelfs ronduit 'leugens'.

Na de uitzending en de reacties die op Defoorts betoog volgden, had VIER een gesprek met de dj/producer. Er werd gezamenlijk beslist om het gesprek uit de herhaling weg te knippen. Maar VIER laat weten dat Umi 'nog steeds achter zijn uitspraken staat, maar dat een kort gesprek teveel ophef heeft veroorzaakt'.

Bron: Het Nieuwsblad