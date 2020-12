UEFA Champions League blijft tot 2024 exclusief op Proximus Pickx

Proximus kondigt aan dat het zijn exclusieve rechten voor het integraal uitzenden van de prestigieuze UEFA Champions League voor de komende drie seizoenen heeft verlengd. Door dit nieuwe akkoord is Proximus de enige operator in BelgiŽ die alle wedstrijden van de UEFA Champions League uitzendt.

Liefhebbers van champagnevoetbal zullen de clashes tussen alle Europese topteams kunnen blijven volgen op Pickx. De komende drie seizoenen (tot 2024) zal Proximus als enige Belgische operator alle matchen van de UEFA Champions League uitzenden.

Op de verschillende zenders van Proximus Sports kan de klant ofwel één bepaalde wedstrijd kiezen uit alle matchen die op dat ogenblik gespeeld en uitgezonden worden, ofwel alle matchen tegelijkertijd bekijken via 'Multi Live', een exclusief programma van Proximus Sports.

Wat is 'Multi Live'?

'Multi Live' is een liveprogramma dat heen en weer switcht tussen de voetbalwedstrijden die op dat moment worden gespeeld zodat de kijker geen enkel spannend of beslissend moment hoeft te missen. De livebeelden worden uiteraard geanalyseerd en van deskundig commentaar voorzien door de verslaggevers van Proximus Sports in de studio.

Dit soort programma is absoluut uniek in België en zorgt gegarandeerd voor spektakel voor de kijker.

En er is meer...

Met de optie All Sports kunnen de fans alle wedstrijden van het Belgische voetbal (Jupiler Pro League, D1B Pro League, Women Super League, Super Cup) volgen, en ook de sterkste Europese competities met het beste van de Duitse Bundesliga, de Italiaanse Serie A, de Spaanse Liga of de Engelse FA Cup bekijken via de zenders Eleven Pro League en Eleven.



Mogelijke opties

All Sports, dat zijn de belangrijkste Belgische en internationale sportcompetities. Voetbal, basketbal, wielrennen, tennis, hockey, American football, gevechtssporten, motorsporten en nog veel meer, dankzij de zenders Proximus Sports, Eleven Pro League, Eleven Sports, Eurosport 2, Extreme Sports, Motorvision en Automoto.

All Stars & Sports: naast All Sports biedt het All Stars & Sports-aanbod onbeperkte toegang tot een 'op aanvraag'-catalogus met meer dan 400 klassiekers, bekroonde of nooit eerder op tv vertoonde films en nationale en internationale series. Het omvat ook het volledige aanbod van Netflix en een waaier van 25 gespecialiseerde themazenders, gaande van film- en seriezenders tot muziekzenders voor alle smaken en de beste documentaires over natuur, wetenschap en geschiedenis.

Een nieuwe interactieve ervaring!

Sinds oktober stelt Proximus Pickx zijn All Sports-klanten een interactieve reader ter beschikking. Deze functionaliteit zorgt voor een unieke en innovatieve ervaring die beschikbaar is op de app en op de website van Proximus Pickx. Ze biedt gebruikers rechtstreeks toegang tot de opstelling van de teams, wedstrijdstatistieken en de mogelijkheid om met één klik alle hoogtepunten te herbekijken, of het nu gaat om een livewedstrijd of tot 7 dagen terug in Replay. Deze ervaring is ook beschikbaar voor de nationale wedstrijden (Jupiler Pro League en D1B Pro League). Dit platform werd zopas gelauwerd in de categorie 'Best of Fan Engagement' tijdens de International Sports Awards (ISA), die werden uitgereikt van 7 tot 11 december 2020.

De Champions League herneemt op 16 en 17 februari. Het programma is waanzinnig, met wedstrijden zoals FC Barcelona - Paris Saint-Germain, Club Atlético de Madrid - Chelsea FC , S.S. Lazio - FC Bayern München en Atalanta BC - Real Madrid CF.