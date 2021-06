Tweede seizoen van Streamz Original 'Fair Trade' in de maak

'Fair Trade' was één van de Vlaamse reeksen waarmee Streamz vorig jaar van start ging als nieuwe streamingdienst. Het onofficiële vervolg van Marc Punts 'Matroesjka's' werd lovend ontvangen en staat vandaag nog steeds op nummer 1 als best bekeken reeks op Streamz.

Na een eerste reeks van acht afleveringen, is Punt reeds met de ontwikkeling van een tweede seizoen gestart. De opnames zullen vanaf maart 2022 van start gaan. Het verhaal speelt zich terug in Antwerpen af, met Ella-June Henrard en Peter Van den Begin in de hoofdrollen.

In 'Fair Trade' volgen we politieagente Robin De Rover (Ella-June Henrard), die ooit met veel inzet en nobele idealen aan haar carrière begon, maar haar werk te dikwijls teniet zag gedaan door procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze kleurt dan ook steeds vaker buiten de lijntjes samen met gangsterbaas Patrick, gespeeld door Peter Van den Begin. Patrick aka 'De Pater', is een old-school penoze baas. Hij combineert drugshandel, pooierschap en heling en leidt een kleine lokale misdaadorganisatie. Paternoster is geen doetje en hij deinst er niet voor terug om geweld te (laten) gebruiken, maar hij houdt zich aan gemaakte afspraken.

Het scenario, de productie en regie van 'Fair Trade 2' zijn van de hand van Marc Punt ('Matroesjka's', 'Frits en Freddy', 'Bowling Balls', 'Pippa'). De reeks is een productie van Independent Productions in samenwerking met Streamz en Casa Kafka. Wanneer 'Fair Trade 2' beschikbaar zal zijn op Streamz, is nog niet bekend.