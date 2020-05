Tweede MNM-bevraging toont aan hoe helft jongeren bezorgd is om vrienden

MNM heeft afgelopen week voor de tweede keer een online bevraging gelanceerd om te weten te komen hoe jongeren de coronacrisis beleven.

De quarantaine en bijhorende maatregelen treffen namelijk niet enkel volwassenen. Ook jongeren worden ermee geconfronteerd. Ze mogen hun vrienden niet langer zien, ze kunnen niet naar school... De impact op hun leven is niet te onderschatten.

'We willen met MNM niet enkel zicht op de statistieken, maar ook hoe het écht gaat met jongeren, wat er in hun hoofd zit, waar ze mee bezig zijn. Onze bevindingen zijn gebaseerd op cijfers, maar ook uit reacties van jongeren en wat ze ons vertellen', vertelt Tine Van Kerkhoven, Conversation Manager MNM.

Uit de tweede online bevraging blijkt dat de meeste jongeren (7 op de 10) echt hun best doen om de maatregelen zoveel mogelijk op te volgen. 3 op de 10 geven toe niet alle maatregelen op te volgen, slechts een kleine minderheid (4 op de 1.000) lapt de regels volledig aan zijn laars. De helft van de jongeren vindt dat België goed bezig is. 7 op de 10 geven aan dat de maatregelen niet overdreven zijn, slechts 1 op de 10 jongeren vindt de maatregelen in ons land té streng.

Contact met vrienden

Bijna alle bevraagde jongeren hebben digitaal of telefonisch contact met vrienden. Ze voelen zich verbonden en maken tijd voor elkaar. Daarbij komt dat de helft van de bevraagde jongeren aangaf zich toch best wat zorgen te maken over vrienden en geliefden.

6 op de 10 jongeren kunnen bij iemand terecht met vragen en zorgen. Helaas geldt dat niet voor iedereen: 1 op de 10 geeft aan weinig contact te hebben met vrienden. 35 op de 1.000 jongeren hebben zelfs helemaal géén contact.

Uit de eerste online bevraging van MNM bleek dat 1 op de 5 jongeren nog fysiek afsprak met vrienden. Dat aantal is ondertussen sterk gezakt, al blijft het toch omvangrijk: 1 op de 10 geeft toe soms ook fysiek vrienden te ontmoeten.

'De social distancing is het moeilijkste van allemaal. Digitaal chatten is niet hetzelfde als eens afspreken. Er is echt nood aan 'face to face' contact.' - Klara, 17 jaar

Mentaal welzijn

Het leven van jongeren wordt deze periode stevig door elkaar geschud. Hoewel 7 op de 10 jongeren al een stevige dip hebben gehad, geeft de helft van de jongeren aan zich over het algemeen goed te voelen. Daartegenover staat wel dat 3 op 10 jongeren zich niet goed voelen, weinig zelfvertrouwen hebben of zich zorgen maken. De helft van de jongeren geeft aan zich onzeker te voelen over de toekomst.

De verveling steekt zo nu en dan de kop op, al nemen 4 op de 10 jongeren ook de tijd om dingen te doen die al lang op het verlanglijstje stonden. Om zich te ontspannen scoren sociale media en series nog steeds hoog, naast lezen, naar buiten gaan en in de zon zitten. Voor anderen is dat dan weer gamen, muziek luisteren of sporten.

'Heel mijn leven staat op zijn kop, het mag snel gedaan zijn.' - Zoe, 21 jaar

Zorgen over school en examens

Tijdens de eerste bevraging gaven 6 op de 10 jongeren aan graag terug naar school te willen gaan, 3 op de 4 vreesden dat de crisis nog lang zou duren met grote gevolgen voor de schoolloopbaan. Ook nu blijken 'school' en 'examens' veelbesproken thema's te blijven onder jongeren. De vragen zijn talrijk en de onwetendheid groot, met op kop: 'Gaan de examens nog door?' Maar liefst 7 op de 10 jongeren maken zich zorgen over de examens, 6 op 10 over studies in het algemeen.

Niet enkel examens of evaluaties roepen vragen op. Ook naar volgend schooljaar wordt er met een bang hart gekeken: kan ik afstuderen? Ga ik nog stage kunnen doen? Hoe ga ik een juiste studiekeuze kunnen maken? Ga ik een kot vinden? Heel wat jongeren worstelen met die vragen.

'Ik heb tot op vandaag nog altijd geen idee of er examens zullen zijn of niet. Ik kan me dus ook niet voorbereiden op wat zal komen. Ik wil zeker naar mijn laatste jaar overgaan en dat zonder al te veel problemen.' - Gaëlle, 16 jaar

Wat na corona?

Jongeren verlangen het meeste naar het moment waarop ze weer met vrienden en familie kunnen afspreken. Al kijken ze ook uit naar de zomer, de vakantie en het leven na corona.

Jongeren willen vooral het normale leven weer opnemen, wat weerspiegeld wordt in hun wensen voor de zomervakantie. Ze hebben zich ondertussen neergelegd bij het feit dat grote reizen en festivals niet zullen doorgaan, dus focussen ze zich op hun vrienden, uitgaan en sporten. Een geslaagde zomer 2020 is vooral: op kamp gaan met de jeugdbeweging.

'Ik hoop dat ik op kamp mag gaan want dit is mijn eerste jaar als leiding, dus het zou jammer zijn mocht dit niet doorgaan.' - Imke, 17 jaar