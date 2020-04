Tweede editie van 'De Campus Cup' start op maandag 18 mei

Foto: Canvas - © VRT 2020

Wie wint de spannende studentenquiz dit academiejaar? Vanaf maandag 18 mei gaat presentator-examinator Otto-Jan Ham corona-proof en social distance-gewijs op zoek naar de opvolger van de opleiding Rechten van de Gentse universiteit.

Dat team won vorig jaar het eerste seizoen van 'De Campus Cup'. Speciaal voor de nieuwe editie van de studentenquiz komen in totaal 136 studenten na een wekenlange semi-lockdown terug 'uit hun kot'. Zes weken lang en vier dagen per week strijden zij in 34 ploegen van Vlaamse Hogescholen en Universiteiten om de felbegeerde Campus Cup. Elk team bestaat uit vier studenten van eenzelfde opleiding.

Na 24 afleveringen en in totaal 1.027 examenvragen zal Otto-Jan Ham in de finale op 25 juni met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury 'De Campus Cup' overhandigen aan het team dat zich dan met recht en reden de strafste studierichting van Vlaanderen mag noemen. Zij nemen de wisselbeker een academiejaar lang mee naar hun universiteit of hogeschool.

Uiteraard wordt dit geen gewone editie van 'De Campus Cup'. High fives en groepsknuffels zullen virtueel zijn en kussen van de presentator veeleer symbolisch. Toch wordt 'De Campus Cup' in de studio opgenomen. Maar daarbij worden strikte veiligheidsmaatregelen gehanteerd. Meer daarover leest u verderop in dit persbericht.

'De Campus Cup', vanaf maandag 18 mei maandag tot donderdag omstreeks 22.10 uur op Canvas en canvas.be.