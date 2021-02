Twee unieke muziekshows met verrassende duetten op Eén voor Week van de Belgische muziek

Twee unieke muziekshows met verrassende duetten op En voor Week van de Belgische muziek

Foto: Eén - © VRT 2021

Op dinsdag 9 en donderdag 11 februari is het zover: dan kan heel Vlaanderen nog eens genieten van spetterende optredens van artiesten van eigen bodem.

Eén zendt dan twee unieke muziekshows uit in de Week van de Belgische muziek. Presentator Bart Peeters speelt matchmaker van dienst en brengt bekende artiesten als Clouseau, Axelle Red, Brihang, Natalia, Regi, Niels Destadsbader, Stan Van Samang en Dana Winner samen voor heerlijke samenwerkingen en bijzondere covers van elkaars nummers.

Topartiesten van eigen bodem in verrassende combinaties

De muzieksector bloedt. Het publiek mist de optredens van zijn favoriete artiesten. En die artiesten missen het podium. Twee avonden lang tonen onze Belgische artiesten hun liefde voor hun fans en voor elkaar, en hun passie voor muziek in het Koninklijk Circus in Brussel.

Bart Peeters presenteert de twee specials en nodigt maar liefst 34 Belgische artiesten uit om te komen optreden in de lege concertzaal. Hij vroeg hen met welke artiest ze het podium graag eens willen delen en speelt muzikale cupido. Met unieke combinaties en samenwerkingen waar de goesting voor muziek ervan afspat, brengt Eén de artiesten naar het publiek toe.

Bart Peeters: 'Deze tijd biedt de ideale gelegenheid om de focus te richten op de prachtige muziek die er gemaakt wordt in ons eigen land. Belgen zijn niet chauvinistisch - wel, laat ons daar iets aan doen. De twee Eén-specials brengen een heleboel onverwachte samenwerkingen tussen Belgische artiesten. Ik zag de repetities en zag jong en oud, breed en alternatief, nieuwkomers en vaste waarden samen hun ding doen. Van dat spektakel wil ik graag de gastheer zijn!'

De 34 artiesten

Deze artiesten geven het beste van zichzelf in een prachtig en leeg Koninklijk Circus in Brussel:

Clouseau

Niels Destadsbader

Brihang

Gene Thomas

Ozark Henry

Laura Tesoro

Helmut Lotti

Portland

Natalia

Axelle Red

Raymond van het Groenewoud

Daan

Barbara Dex

Adamo

Regi

Soulsister

Thecolorgrey

Dana Winner

Equal Idiots

Loïc Nottet

Milow

Woodie Smalls

Pommelien Thijs

Will Tura

Stan Van Samang

Camille Dhont

Plastic Bertrand

Compact Disk Dummies

Kommil Foo

Milo Meskens

Noémie Wolfs

Lady Linn

Olivia Trappeniers

Novastar

Ze slaan op het podium de handen in elkaar om de Belgische muziek te vieren: de artiesten zingen elkaars nummers, delen het podium en zijn elkaars publiek. Welke verrassende combinaties er op het podium zullen staan, ontdekt de kijker de dag zelf. Maar vast staat dat het twee indrukwekkende shows vol live gebrachte hits en verrassende muzikale dates op het podium worden.

De muziekshows kwamen tot stand in samenwerking met Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

'Muziekshows Week van de Belgische muziek', dinsdag 9 en donderdag 11 februari om 21.25 uur op Eén en via VRT NU.