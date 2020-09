Transfer partner van Eleven Sports voor Pro League kanalen

Transfer werd gekozen als nieuwe reclameregie van Eleven Sports voor de kersverse Eleven Pro League-kanalen. Naast de huidige zes internationale Eleven-zenders, worden nu zes nieuwe kanalen bij het aanbod gevoegd, volledig gewijd aan het Belgische voetbal.

Op zaterdag 8 augustus lanceerde Eleven Sports zijn nieuwe Eleven Pro League-kanalen. Naast de live wedstrijden van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League, de Women Super League en de E-Pro League, brengen de nieuwe Eleven Pro League-kanalen wekelijks ook 20 uur aan zelf geproduceerde content met exclusieve documentaires, reportages, interviews... Het innovatieve content-aanbod van Eleven wil de fans dichter bij het voetbal brengen en hen zoveel mogelijk verschillende fanbelevingen bieden.

Voor zowel de live-wedstrijden als de non-live content biedt Transfer potentiële adverteerders mogelijkheden-op-maat aan. De sterke positie van Eleven Sports op sociale media zorgt bovendien voor een maximale visibiliteit van de verschillende merken.

Door de coronamaatregelen kunnen vele fans de wedstrijden niet in de stadions bijwonen, maar zij kunnen de Pro League wedstrijden wel op de Eleven Pro League-kanalen volgen. Dit brengt mooie commerciële opportuniteiten met zich mee, met een maximaal aantal live-kijkers. Adverteerders kunnen hier flexibel op inspelen.

Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports Belgium en Luxemburg, zegt: 'Op basis van de cijfers kunnen we stellen dat de Eleven Pro League-kanalen een goede start hebben genomen. Ons 24/24, 7/7 kanaal, volledig gewijd aan het Belgische voetbal, charmeert duidelijk de kijker. We zijn zeer tevreden dat we dit gloednieuwe aanbod, samen met Transfer, kunnen aanbieden aan commerciële partners. Voor onze internationale kanalen was de commerciële samenwerking met Transfer reeds een groot succes. We zijn ervan overtuigd dat ook de samenwerking rond de Eleven Pro League-kanalen een succesverhaal wordt.'

Michel Dupont, General Manager bij Transfer: 'De aanwinst van deze nieuwe zenders zorgt voor een mooie uitbreiding van ons aanbod voor de doelgroep Mannen 18-54. De EPL-channels dragen bij tot het 10% SOI-objectief en op het vlak van conversie is er eveneens een uitstekende wisselwerking. Het live-aanbod en de programmatie tijdens het weekend zorgen voor een zeer gunstig effect in de kijkcijfers. Bij Transfer zijn we enorm enthousiast dat we het Eleven-aanbod kunnen uitbreiden!'