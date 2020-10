Tourist LeMC presenteert de 100 strafste hiphop-artiesten bij NRJ

Tijdens de laatste week van de Hiphop-maand komt het (jong) talent uit alle hoeken van Vlaanderen: Limburg, Antwerpen, Brussel en Sint-Niklaas. En hun roots zijn al even divers als hun sound...

Maandag krijgt Emma Salden Goeie Jongens Tiewai en Don Luca over de vloer. 'Goeie Jongens' is een splinternieuw collectief, opgericht om 20 jaar Genkse hiphop met een knaller te vieren. Don Luca is een Italiaanse Genkenaar die je zou moeten kennen van 'Wa Make'.

Dinsdag gooit Yung Mavu zich in de NRJ-ether. Geboren als Noah Mavuela en opgegroeid in Sint-Job-in’t-Goor. Hij ging in 2017 viraal met zijn 'Black Magic', waarin hij rapt over Harry Potter, en is sindsdien één van de meest productieve rappers van het land. Hij komt langs met zijn gloednieuwe EP 'By Any Means'.

Woensdag maken we plaats voor Blu Samu. Portugese roots, opgegroeid in Antwerpen en wonend in Brussel. Haar huisgenoten zijn Le 77 en ze reist het land door met Zwangere Guy, die haar voorstelde aan zijn Brusselse hiphopgarde. Sinds in 2015 haar ep 'Blue' uitkwam, verovert ze met haar mix van hiphop en soul de hele scene. En ook nog eens in alle talen, want Blu Samu rapt in het Engels, Nederlands én Frans.

Donderdag trekken we met K1D naar Sint-Niklaas. En verder de wereld in, want Senegalese roots, die kunnen alleen maar voor extra beats en moves zorgen! Hij werkte al samen met Woodie Smalls en haalt z’n inspiratie vaak uit hogere sferen.

En op vrijdag, 30 oktober, komen we eindelijk te weten wie de ultieme 100 Hiphop-artiesten zijn. Luisteraars kunnen nog de hele week stemmen voor de 'Hiphop 100'. Het resultaat hoor je op 30 oktober van 12 tot 20.00 uur op NRJ. De 100 beste hiphop- en R&B-artiesten volgens de luisteraars, dat wordt één groot hiphop-feest. Emma Salden is master of ceremony en krijgt aangenaam volk naast haar in de studio: niet alleen NRJ-dj's Kim Muylaert, Louise Ailliet, Nasrien Cnops en Fatty K komen mee presenteren. Ook Tourist LeMC doet mee! Wie zijn de strafste artiesten uit de scene, wat waren de hoogtepunten van een hele maand hiphop, rap en R&B én vooral: wie staat op 1? Je hoort het op vrijdag 30 oktober van 12.00 tot 20.00 uur bij NRJ.

En van 20.00 tot 22.00 uur sluit DJ Gascar deze topmaand af met de perfecte afterparty: 'the NRJ get down', de heetste hiphop en R&B-tracks in de mix!