TOPradio knalt dit najaar met Jeroen & Koen, Valerie Wynants én Peter Verhoeven

Met nieuwe namen en programma's, heeft TOPradio het najaar stevig ingezet en blijft de radio met de meeste beats ongemeen hard doorknallen op de FM. Met 'Best of 25 Years' viert het radiostation dit jaar z'n 25ste verjaardag.

Ook het spraakmakende ochtendduo Jeroen (Gorus) & Koen (Van der Sloten) keert terug en vanaf maandag maakt nieuwkomer Valerie Wynants haar opwachting in de studio.

Radiopersoonlijkheid Peter Verhoeven speelt op weekdagen in op de actualiteit tijdens zijn 3 uur durende radioshow. Het populaire 'TOPrequest' keert terug in het weekend en naast de 'Global Dance Chart' en de 'Serieus Beats Top 30', kan je op TOPradio alle avonden luisteren naar het exclusieve 'Tomorrowland One World Radio'.

'De nazomer wordt heet, het najaar nog beter. Meer Beats? You bet! Hetzelfde, maar anders. Sneller, sterker, straffer. Wij gaan niet voor het beste, maar nog beter en dat bieden wij onze TOPradio-luisteraars in de vorm van een nieuwe, ijzersterke programmatie. Die blijft trouw aan ons herkenbare muziekformat met pompende beats, iets wat ons al meer dan 25 jaar onderscheidt van de anderen', klinkt het bij de radiozender.

Met de terugkeer van het populaire ochtendduo Jeroen & Koen, dropte TOPradio al meteen een eerste bommetje dat door hun luisteraars en op de sociale media laaiend enthousiast werd onthaald. 'Ongehoorde ochtendradio, daar denken we goed in te zijn en dat is wat we elke werkdag maken tussen 6.00 en 9.00 uur. We spelen in op de actualiteit en houden ons nuttig bezig met het zoeken naar nutteloze weetjes of dubbelzinnige berichten die aanleiding kunnen zijn voor de nodige grappen en woordspelingen. Zaken waarmee onze luisteraars dan zelf kunnen uitpakken op hun werkvloer of bij de koffieautomaat. Met de perfecte muziek knallen wij jou elke ochtend met de ultieme buzzer-beat vantussen de lakens. Wie luistert is instant wakker en heeft meteen genoeg energie om er letterlijk een TOPdagje van te maken', zeggen Jeroen Gorus & Koen Van der Sloten met de nodige zelfspot en ironie.

In 'Best of 25 Years' vist TOPradio elke weekdag (9.00 -10.00 uur) in het eigen muziekarchief en wordt er teruggeblikt op de vetste radicale retro en vintage beats uit 25 jaar radiogeschiedenis. Op de vrijdagen wordt het tijdslot ingevuld door 'X-Tof', die met 60 Minuten Schaamteloos opwarmt voor het weekend.

Vanaf maandag wordt het voormiddagblok (10.00 - 12.00 uur) ingevuld door TOPradio's nieuwste aanwinst Valerie Wynants. Door de unieke stemkleur en signature van dit radiobeest, is de kans op een middagdip onbestaande. 'Naast heel veel goesting, ga ik vooral alles uit de kast halen en mij volledig smijten in dit nieuwe avontuur, zodat ik snel een nieuwe BFF word van onze luisteraars.'

Van maandag tot donderdag zorgen Bram & Laura voor de middaglunch (12.00 - 14.00 uur). Zij stemmen hun playlist helemaal af op de luisteraars: elke dag kan één iemand zijn of haar 'pauzeplaylist' opdienen aan de rest van Vlaanderen. Op vrijdagmiddag stellen Bram Vanhee en Laura Van den Broeck de 30 populairste Topradio-hits van het moment voor in de 'Spinning 30'.

Peter Verhoeven

De voorbije zomermaanden mocht hij al proefdraaien, maar in de nieuwe najaarsprogrammatie is Peter Verhoeven, met zijn jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk, één van de absolute TOPradio sterkhouders. Op weekdagen speelt hij in op de actualiteit tijdens zijn 3 uur durende radioshow (15.00 - 18.00 uur). Met zijn warme, vertrouwde stem checkt hij met de luisteraars mee uit op het werk en loodst hij hen vlekkeloos door de avondspits. 'Waar ik zit, draait de wereld non-stop en valt er altijd wel iets te beleven. Het nieuws, heet van de naald, delen we rechtstreeks met onze luisteraars. We hebben ook heel wat gasten uitgenodigd in de studio, waaronder een pak Belgisch dj-talent dat opereert vanuit de States. Verkeersman Lieven houdt je lokaal up-to-date in het verkeer.'

Wouter De Vries zorgt van maandag tot donderdag voor heel veel sfeer tijdens Wouter 'Afterwork' (18.00 - 20.00 uur), een programma met massa's interactiviteit en gedurfde beats! Op vrijdag wordt dat tijdslot ingepalmd door 'The Partyroom', waar dit najaar de coolste dj's uit binnen- en buitenland hun party tricks & treats komen showcasen.

Tomorrowland

Elke avond, van acht tot middernacht, knalt het exclusieve 'Tomorrowland One World Radio' (20.00 - 00.00 uur) door de TOPradio-speakers. 'Wij noemen het 'onze avondlijke feestformule', die bestaat uit chillen, relaxen, fuiven en feesten. Dat ongeremde gevoel ontstaat door een gevarieerde mix van de beste muziek. One World, One Radio, waarbij het verbroederende, happy en universeel herkenbare festivalkarakter ook afstraalt op dit radioprogramma. Elke avond zeggen wij: Welcome to the weekend', klinkt het bij TOPradio.

'TOPrequest'

Ook de nieuwe weekendprogrammatie van TOPradio zit retestrak, boordevol hits en met massa's verzoekjes: 'Daan De Scheemaeker (7.00 - 10.00 uur) maakt je wakker en daarna nemen Jens De Wilde (zaterdag) en Jonathan Vanhelleputte (zondag) het 'TOPrequest'-stokje (10u-13u) over. Gelukkig hebben onze TOPluisteraars een TOPsmaak. De ultieme dansmedicatie komt van Dr. Funk zijn 'Dance Vibes' (13.00 - 16.00 uur). Ook de 'Global Dance Chart' en de 'Serious Beats Top 30' met Christophe Aps komt terug op zaterdag (16.00 uur - 18.00 uur) en zondag (16.00 - 18.00 uur), net als de puike selecties en gevatte presentaties van onze top-TOP-dj Kurt Vermeiren (18.00 - 20.00 uur)', klinkt het bij het radiostation enthousiast.