Topman SBS Belgium wordt CEO Mediafin

Peter Quaghebeur neemt de leiding van Mediafin, de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L'Echo, de magazines Sabato en Netto (Mon Argent) en de nieuwsbrief De Belegger (L'Investisseur).

Met de keuze voor Peter benadrukt Mediafin zijn ambitie om zijn groei als onafhankelijk mediabedrijf onverminderd voort te zetten.

'Peter kan vanuit zijn grondige ervaring in geschreven en audiovisuele media en het omgaan met data, bijdragen tot de verrijking van onze bestaande merken en tot het creëren van nieuwe producten en diensten', aldus Bernard Marchant, gedelegeerd bestuurder Mediafin en CEO Groupe Rossel.

'Ik ken Peter als een gedreven professional maar vooral als een uitstekend leider met oog voor menselijk detail. Omdat Mediafin in de eerste plaats drijft op het talent van zijn medewerkers, is dit in deze snel veranderende en uitdagende tijden, een bijzondere troef', vertelt Dirk Velghe, voorzitter Mediafin.

'Voor Mediafin is kwaliteitsjournalistiek de missie, media de vorm. In die volgorde. Dat spreekt me sterk aan, want ik wil me opnieuw inzetten voor een groep met een échte passie voor media. Al van bij het eerste gesprek voelde ik bij het bedrijf Mediafin een grote gedrevenheid om voortdurend te vernieuwen en de ambitie om de groei van De Tijd en L’Echo nog te versnellen. Zelf volg ik het nieuws alle dagen geboeid. Elke dag lees ik drie kranten en sinds enkele jaren is De Tijd de eerste krant waar ik naar grijp. Voor mij is dit vandaag de beste krant van het land. Daar nog meer mensen van overtuigen, daar wil ik met plezier mijn tanden in zetten.'

Peter Quaghebeur stapt over van de mediagroep SBS (Vier, Vijf, Zes), die hij vier jaar succesvol heeft geleid. Eerder was hij onder meer commercieel directeur van De Persgroep en CEO van Medialaan (VTM, Qmusic).

Mediafin is de meest gedigitaliseerde mediagroep van België, dankzij een succesvolle digitale transformatie en gerichte investeringen in kwaliteitsjournalistiek en technologie. De Tijd en L’Echo zijn bij de lezers de meest geloofwaardige nieuwsmerken in België. Dat vertaalt zich in een omzet van 63 mio euro en een ebitda-marge van meer dan 20 procent. Daarmee is Mediafin ook de meest rendabele mediagroep van het land.

Met specifieke dienstverleners als Trustmedia, Content Republic, Comfidens en Bepublic Group heeft Mediafin ook innovatieve merken in huis op het vlak van advertising, content publishing, financiële communicatie en public relations. Mediafin is ook organisator van spraakmakende zakelijke evenementen zoals The Future of Europe, New Insights, Onderneming van het Jaar (lead partner), Take The Lead (ism Vlerick), De Belegger on Tour, Fund Investors Forum, Finance Avenue en Leaders Meeting Paris.

Samen met het directie- en het managementteam zal Peter Quaghebeur leiding geven aan 260 medewerkers. Met een vlakke structuur en directe communicatielijnen hebben zij, meer dan waar ook in de mediasector, een directe impact op de producten en op het resultaat.