Tola OG wint 'MNM Start To DJ 2021'

Tola OG is op MNM uitgeroepen tot de winnaar van 'MNM Start To DJ 2021'. De 21-jarige Adetola Ogunade uit Tielt treedt zo in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo, Manuals en Voltage.

Niet alleen wordt hij een van de huis-dj's van MNM. Hij krijgt ook de super exclusieve kans om te spelen in het enorme Sportpaleis tijdens de twee concerten van wereld-dj's Dimitri Vegas & Like Mike.

Wie is Tola OG?

Tola OG is de dj-naam van Adetola Ogunade (21 jaar) uit Tielt. Tola startte met draaien nadat hij tijdens een houseparty van een schoolvriend zijn mengpaneel even mocht aanraken en... 'het smaakte naar meer'. Zijn muzieksmaak is breed: van reggaeton tot house, van hiphop tot drum-'n-bass, maar hij heeft een lichte voorkeur voor r&b. Een feestje is voor hem pas geslaagd als iedereen zich comfortabel genoeg voelt om helemaal los te gaan. Om dat te doen lukken, draait hij allerlei muziekgenres door elkaar zodat iedereen ervan kan genieten.

'MNM Start To DJ 2021'

Voor het elfde jaar op rij ging MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens 'MNM Start To DJ'. Getalenteerde jongeren vanaf zestien jaar die met enkele platen een feest in lichterlaaie kunnen zetten, konden zich inschrijven via de website van MNM. Uit de meer dan 100 inschrijvingen werden vijf finalisten geselecteerd: DJ Solid, Mr. Majar, DJ Reeze, These Guys en Tola OG.

Tijdens de finaleweek van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 augustus barstte de muzikale strijd goed los. De geselecteerde finalisten draaiden er live vanuit zomerbar Ipanema bij club Versuz in Hasselt op los om de felbegeerde titel van 'MNM Start To DJ 2021' in de wacht te slepen. Hun dj-vaardigheden werden beoordeeld door een vakkundige jury met dj's als DJ Licious, Zoey Hasselbank, Lennert Wolfs en Omdat Het Kan Soundsystem. Voormalige winnaars van 'MNM Start To DJ' als 5NAPBACK (winnaar 2016), Manuals (winnaar 2019) en Voltage (winnaar 2020) kwamen langs en deelden tips en tricks. Ook Gill Require, Michael Amani, Average Rob, Marie Van Puyenbroeck en Nicolas Caeyers maakten deel uit van de jury. Zij coachten en beoordeelden de finalisten op vlak van uitstraling, socialemediastrategie, styling, vlotheid en netwerktalent. Kortom: alles wat je van een potentiële top-dj verwacht. MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Laurens Luyten leidden alles in goede banen.

Spannende finale

Vanavond was het dan eindelijk zover: de bekroning van de finaleweek van 'MNM Start To DJ 2021'. De drie laatste kandidaten hebben de zomerbar Ipanema op z'n kop gezet en gaven het beste van zichzelf voor de aanwezige fans en de luisteraars thuis tijdens hun laatste set. De jury maakte vervolgens het juryklassement bekend en kozen de twee ultieme finalisten: DJ Reeze en Tola OG. Zij namen het tegen elkaar op in de allerlaatste ronde.

Na die laatste, spannende set werd Tola OG door de MNM-luisteraars verkozen tot de winnaar van 'MNM Start To DJ 2021'. Tola heeft niet enkel een fantastische ervaring beleefd, maar wordt een van de huis-dj's van MNM en mag draaien in het waanzinnige Sportpaleis tijdens de concerten van werelddj’s Dimitri Vegas & Like Mike in december. MNM-dj Kawtar Ehlalouch, maar ook de juryleden waren onder de indruk van de kandidaten;

Kawtar Ehlalouch: 'De vijf straffe finalisten hebben zichzelf bij elke set overtroffen en ik was omvergeblazen door al dat talent. Ook hun fans en het live publiek genoten duidelijk mee van de feestsfeer in de zomerbar. Ik ben trots op winnaar Tola OG, en zeker ook op de andere jongens die het ongetwijfeld nog ver zullen schoppen.'

Lennert Wolfs: 'Ze hebben veel straffe mashups gemaakt en ongelofelijke sets gespeeld. Vooral de techniek, vakkennis en energie bewijzen dat het stuk voor stuk verdiende finalisten zijn.'

Zoey Hasselbank: 'Een dj-set is voor mij geslaagd wanneer je iedereen mee hebt gekregen. Het is je taak als dj om je publiek te entertainen en te laten dansen. Dat hebben deze kandidaten allemaal gedaan met hun eigen stijl en persoonlijkheid. Dat al kunnen op die jonge leeftijd vind ik echt wauw. Tola OG is the full package. Hij draait verschillende stijlen, zijn overgangen zijn technisch in orde én hij is heel energiek tijdens het draaien.'

