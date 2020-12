Tijdens De Warmste Week bedanken Vlamingen elkaar om het verschil te maken

Foto: De Warmste Week - © VRT 2020

De Warmste Week bedankt in de week voor kerst iedereen die het verschil heeft gemaakt in dit bijzondere jaar. Meer dan ooit hebben zo veel Vlamingen zich op zo veel verschillende manieren ingezet voor wie het moeilijker had.

Zo veel helpende handen, sterke schouders, luisterende oren. Al die gebaren – groot én klein – verdienen een massale dankjewel. Daarom roept De Warmste Week iedereen op om in de week voor kerst elkaar te bedanken om dit jaar het verschil te maken. Ontdek hieronder wat Eén, Studio Brussel, Radio 2, Ketnet en MNM alvast in petto hebben van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december.

Eén bedankt met soep: #soeperbedankt met Dieter Coppens

Alle grote gebaren en kleine attenties verdienen een ongelooflijk luide bedankt, een soeperbedankt. Daarom trekt Dieter Coppens tijdens De Warmste Week op roadtrip door heel Vlaanderen met zijn soepbus. Om zoveel mogelijk soep te schenken aan mensen die het verschil hebben gemaakt het afgelopen jaar.

Dieter Coppens: 'In dit moeilijke jaar hebben heel veel mensen zich toch ingezet voor iemand anders. Het is echt tijd om hen eens in de bloemetjes te zetten, of ja, in de soep te doppen. Want geef toe: er is geen waardevoller cadeau dan een oprechte 'dank je wel' van iemand te krijgen (en laat soep net de oermoeder van de warmte zijn).'

Dieter vlamt door het land en neemt iedere dag een andere Eén-collega mee om heel Vlaanderen te helpen bedanken. Kevin uit 'Down the Road', Wim Lybaert, Siska Schoeters, Tijs Vanneste, Cath Luyten, Leen Dendievel en Eddy Planckaert worden tijdens De Warmste Week Dieter zijn soepporters. Hun roadtrip is tijdens De Warmste Week te volgen op Eén en een.be/soeperbedankt.

Studio Brussel bedankt met muziek: 'Beats of Love', live vanuit Leuven

Studio Brussel bedankt iedereen traditiegetrouw met muziek. Met jouw verzoekplaat, jouw 'Beats of Love', zal je iemand op een bijzondere manier kunnen bedanken die voor jou in dit lastige jaar en in deze moeilijke periode het verschil maakt. 8 Studio Brussel-presentatoren draaien een week lang in duo 'Beats of Love' vanop verschillende warme plekken in Leuven.

Michèle Cuvelier en Joris Brys, Eva De Roo en Sander Vandenhende, Fien Germijns en Stijn Van de Voorde en Kirsten Lemaire en Max Vryens trekken langs 20 verschillende locaties in Leuven. Van de centrale gevangenis tot de brandweerkazerne, STUK en Gasthuisberg.

19 warme plekken liggen al vast, naar plek nummer 20 gaat Studio Brussel tijdens De Warmste Week zelf op zoek. Leuvenaars kunnen hun straat nomineren als De Warmste Straat. Eén straat wint op kerstavond een coronaproof miniconcert van Selah Sue. Voor de gelegenheid maakte de Leuvense artieste alvast haar eigen versie van 'Beats of Love' van Nacht Und Nebel.

Radio 2 zorgt voor een zingend dankjewel: Het Warmste Koor zingt 'Ik hou van u'

Radio 2 zorgt voor een zingend dankjewel met Het Warmste Koor. Bedank die warme buur, dat familielid of die vriend die voor jou het verschil maakt en zing mee met Het Warmste Koor. Speciaal voor De Warmste Week stak Noordkaap hun meezinger 'Ik hou van u' in een nieuw jasje. Het is een versie geworden met veel liefde, veel vergeten warme winters en voorlopig… geen kus. Radio 2 nodigt iedereen uit om coronaveilig mee te zingen met de karaokevideo op radio2.be en een welgemeende 'Ik hou van u' te zingen voor iemand die voor jou het verschil maakt. Misschien hoor je tijdens De Warmste Week jezelf op de radio of verschijn je zelfs in de officiële bedankvideo van Radio 2.

Tijdens De Warmste Week hoor je Britt Van Marsenille tussen 10.00 en 12.00 uur en David Van Ooteghem tussen 16.00 en 18.00 uur in 'Beste Buren voor De Warmste Week' op Radio 2 en Eén.

Ketnet vlamt door het land: Ketnet Brandt Weer

Ketnet trekt er tijdens De Warmste Week weer op uit met Ketnet Brandt Weer. Ook voor kinderen was 2020 een uitzonderlijk jaar, waarvan ze het beste moesten maken. Gelukkig kregen ze hiervoor steun van hun beste vrienden en vriendinnen, oma's en opa's, juffen en meesters. Ketnet lanceerde daarom een oproep zodat de Ketnetters kunnen laten weten wie hun jaar iets warmer heeft gemaakt. Ketnet-wrappers Gloria, Sarah, Sien, Sander en Thomas trekken tijdens De Warmste Week met hun vlam door Vlaanderen om hen te bedanken. Elke wrapper neemt een provincie voor zijn rekening en zal daar langsgaan bij de jongste vlammers die het verschil maken. Op woensdag 23 december blikken de Ketnet-wrappers terug op een week vol warmte en vlammen.

MNM bedankt jongeren voor hun inzet en laat hen coronaveilig dansen

MNM voor De Warmste Week bedankt jongeren met een coronaveilig feestje. In de week voor kerst trekt dj Brahim de baan op om alle MNM-luisteraars die iets 'warms' gedaan hebben te bedanken. Heb je tijd vrijgemaakt om jouw vrienden erdoor te helpen in deze bizarre tijden of schreef jouw jeugdbeweging gedichten voor eenzame ouderen? Wie weet komt dj Brahim dan wel langs bij jou voor een coronaproof feestje met zijn mobiele silent disco. De Start to dj’s zorgen voor de perfecte soundtrack.

Nog tot aan De Warmste Week steken dj's Peter, Dorianne, Wanne en Kawtar, Laura, Sander en Esther en Robin de handen uit de mouwen. Ze helpen luisteraars waar het kan om hun initiatief voor De Warmste Week tot een succes te maken.

Nog meer warmte

In 'Iedereen Beroemd' op Eén gaat Joris Hessels elke donderdag in de rubriek 'De vlam' op bezoek bij mensen die in deze koude en afstandelijke dagen zorgen voor warmte en verbondenheid. Joris zal ook de mouwen opstropen en een handje toesteken bij deze vrijwilligers die de vlam brandende houden in hun gemeenschap of omgeving.

Ook Radio 1 besteedt uitgebreid aandacht aan De Warmste Week. De actuazender focust op het thema eenzaamheid en pakt deze week onder meer uit met De Warmste Belcirkel. Dat is gebaseerd op een initiatief van de Bond zonder Naam. Het principe is relatief eenvoudig: een groep van mensen waar je regelmatig telefonisch contact mee hebt, kan eenzaamheid wat doorbreken. Siona, Mirke en Nele van audiocollectief Schik zijn alvast grote fan. Dus gaan ze zelf een hele week lang naar mensen luisteren om Belcirkels te vormen. En daarover brengen ze verslag uit op sociale media (videoposts, Instagram stories, …) en bij 'Byloo'.

MNM en Ketnet lanceren op vrijdag 18 december samen een Tiktok-challenge voor De Warmste Week. Onder de hashtags #eenlopendvuurtje en #dewarmsteweek kan iedereen ook op het populairste sociale netwerk laten weten wie hij of zij wil bedanken.

De Warmste Dankuwel van het Jaar

Afsluiten doen Bart Peeters en Siska Schoeters op donderdag 24 december met 'De Warmste Dankuwel van het Jaar' op Eén. Het duo maakt samen meer dan vier uur live televisie op weg naar kerstavond, met een pak (on)bekende mensen die elkaar – virtueel – bedanken, warme verhalen van de voorbije week en een flinke scheut muzikale kerstsfeer.

Mis niets van De Warmste Week

Live op Eén

'Beats of Love' van Studio Brussel, elke dag van middernacht tot 10.00 uur.

'Beste Buren voor De Warmste Week' van Radio 2, elke dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.

'De Warmste Dankuwel van het Jaar', donderdag 24 december van 13.30 uur tot 18.00 uur.

Live op Ketnet

Tijdens De Warmste Week is er iedere dag een liveverslag te zien op Ketnet. Maar ook op Ketnet.be, in de Ketnet-app en op de sociale media mis je geen seconde van alle vlammen die worden verspreid om iedereen te bedanken.

Afspraak van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december voor een warm slotakkoord van een ontzettend raar jaar.