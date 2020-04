'Thuis' trakteert fans op dubbelaflevering en keert na de zomer terug

Foto: Eén - © VRT 2020

Morgen 24 april trakteert 'Thuis' de En-kijkers op een extra lange aflevering, die ook de laatste aflevering van 'Thuis' wordt dit voorjaar. Zo eindigt het seizoen iets vroeger dan verwacht.

Eén en VTM hebben samen beslist dat er dit voorjaar geen nieuwe afleveringen van 'Thuis' en 'Familie' op antenne worden gebracht, maar dat beide fictiereeksen na de zomer terugkeren op televisie.

Door de coronamaatregelen liggen de opnames al even stil, en is het momenteel nog niet mogelijk om nieuwe afleveringen op te nemen. Hierdoor is de voorsprong die de opnames van beide reeksen normaal gezien hebben (de opnames lopen enkele maanden voor op de uitzendingen), intussen kwijtgespeeld. Met de beslissing om nieuwe afleveringen pas na de zomer op antenne te brengen, willen Eén en VTM een voorsprong nemen zodat fans dan weer van de reeksen kunnen genieten. Wanneer de opnames precies hervat kunnen worden, wordt nog volop onderzocht.

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal, spijtig genoeg ook voor 'Thuis'. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een fictiereeks op te nemen zoals we dat gewend zijn. We zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe we hiermee kunnen omgaan. Zowel VTM als wij hopen om onze dagelijkse fictiereeksen zo snel mogelijk weer te kunnen opstarten in veilige omstandigheden. En morgen wordt het samen genieten van de extra lange aflevering.'

Vanaf maandag 27 april zullen de programma's die normaal gezien na 'Thuis' starten, al te zien zijn vanaf 20.15 uur. Zo start op 27 april een nieuw seizoen van 'Spoed 24/7', op dinsdag het nieuwe 'Twee Tinten Grijs' met Pascal Braeckman en Jan Van Eyken, op woensdag een nieuw seizoen van 'Dierendokters 24/7', en kan iedereen vanaf donderdag wegdromen met Wim Lybaert en 'De Columbus'.

'Thuis'-fans kunnen de komende maanden trouwens terecht op VRT NU, waar vanaf morgenavond het volledige huidige seizoen van 'Thuis' te herbekijken valt.

Bijzondere dubbelaflevering van 'Thuis' vrijdag op Eén

De Thuis-aflevering van morgen heeft heel wat in petto voor de fans:

Exit Karin Baert?

Karin ligt onder vuur. Peter gaat in op de vraag van Reinhilde om Karin ten val te brengen. Hij laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken, maar zoekt contact op met zijn voormalig beste vriend Tom. Wil die meewerken aan dit plannetje?

Kan Nancy haar Didi vergeven?

Dieter beging enkele weken geleden in een dronken bui een misstap met Karin. Hij biechtte alles aan Nancy op, die haar oren niet geloofde. Kan hun relatie dit overleven?

Het rode tentje aan de waterkant

In de aflevering van vorige week vrijdag was een rood tentje te zien met politie bij. Komt er duidelijkheid over welk onderzoek Tim en Lexi voeren? Wie is het slachtoffer, wat is er gebeurd?

Is het een date of gewoon iets gaan drinken?

Emma vraagt aan Joren om iets te gaan drinken. Maar hoe moet hij dat verstaan: is het een date? Of gaan ze als vrienden iets drinken? De onzekerheid slaat toe. En Tim en Sam doen er met plezier een schepje bovenop. Is er een nieuw koppel deze week?

'Thuis', extra lange aflevering op vrijdag 24 april om 20.20 uur op Eén.