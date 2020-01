'The Sky is the Limit' is terug!

'The Sky is the Limit', de onvolprezen docureality van Peter Boeckx over de rijken der Belgische aarde gaat vanaf 29 januari opnieuw van start.

Boeckx volgt de voetsporen van the rich and infamous, steenrijke Belgen die het graag breed laten hangen. Maar wat drijft hen nog? Waar dromen zij van? En waar worden zij nog gelukkig van? Maakt geld echt gelukkig?

Peter Boeckx keert dit seizoen terug met nieuwe gezichten. From zero to hero. Harde werkers die het op eigen houtje gemaakt hebben.

The heroes

Frederik Laeremans

32 jaar - Kempen

Frederik Laeremans is de derde generatie van het familiebedrijf Laeremans Superbeton. Frederiks opa startte de zaak ooit met één betonmixer en wist het bedrijf uit te bouwen tot één van de marktleiders in België. In 1988 werd het familiebedrijf verkocht aan een grote groep. Er werd gecasht zoals dat heet én meteen werd er een nieuw bedrijf opgestart: wegenbouw en infrastructuurwerken.

In 2016 werd bij Frederik kanker vastgesteld. Maar hij vocht terug en overwon de ziekte. Sindsdien heeft hij zich 100% geëngageerd om de leiding van het bedrijf van zijn vader in handen te nemen.

Guy Penders

53 jaar - Dubai

Guy Penders is een op en top self-made man. Hij begon al op jonge leeftijd te ondernemen vanuit een klein schuurtje achter de woning van zijn ouders. In 2007 liet hij België achter zich en stortte zich op de vastgoedmarkt in Dubai. Daar verkoopt hij vastgoed aan investeerders én celebs, panden van 5 tot 75 miljoen euro. Tien jaar geleden kwam Sona op zijn pad en sindsdien vormen ze een koppel, Sona is ondertussen ook directeur binnen het bedrijf. Op dit ogenblik wonen Guy en Sona nog in de hoogste gedraaide toren ter wereld in Dubai. In 2020 plannen ze een verhuis naar hun nieuwe villa op de Palm met zicht op de skyline van Dubai.

Seka Dobric en Christian Lemable

Willebroek

Seka en Christian waren in een vorig leven allebei model. Seka bracht haar jeugd door in het toenmalige Joegoslavië, ze groeide er op als oudste in een gezin met 4 kinderen en van luxe was destijds absoluut geen sprake. Op haar 21ste kwam ze in België terecht. Ze ging hier aan de slag als fotomodel en leerde Christian kennen op de catwalk. Na hun modellencarrière begonnen ze samen het bouwbedrijf DL groep, gespecialiseerd in gevelrenovatie voor particulieren en professionele klanten. Inmiddels telt het bedrijf 35 werknemers. Seka’s lijfspreuk: Less is more.

Romy Biscop

37 jaar - Wiekevorst

Romy heeft haar zaakjes mooi voor mekaar, maar ze heeft ervoor moeten knokken.

Samen met haar mama werkte Romy eerst 6 jaar lang als arbeidster bij Nike, maar ze wilde meer en werd haar eigen baas. Dat ze geen lening kreeg bij de bank, hield haar niet tegen. Ze stak al haar spaarcenten in een kleine boetiek en het werd een voltreffer. Vandaag runt ze verschillende kledingzaken die goed zijn voor maar liefst 1000 m² winkelruimte. Ze heeft tien verkoopsters in dienst, en die noemt ze de Mio’s, naar haar zaak ‘Mio Caro’.

Familie Martens

Aarschot

De familie Martens baat een exclusieve beddenzaak uit in Aarschot. In 1989 namen vader Jopi en moeder Kathy een kleine beddenzaak over, en dat kostte hen bloed zweet en tranen. In het begin verliep niet alles even makkelijk, maar uiteindelijk werd hun winkeltje een succesvolle onderneming. Beets Patteet - zoals de zaak heet - is nu bekend tot in het buitenland: klanten zakken af vanuit heel Europa om in Aarschot of all places een exclusief bed op de kop te tikken. Het duurste bed ter wereld - 100.000€ - kan je kopen bij Harrods in Londen of… bij Beets Patteet.

De twee zonen van Jopi en Katty - Jori en Maxim - stapten na hun schooljaren ook in de beddenbusiness. Het is nu aan hen om het succesverhaal van hun ouders verder uit te bouwen.

Niels Lagrange

28 jaar - Pelt

Niels Lagrange is een jonge Limburger die houdt van autoracen. Niels begon al van jongs af aan met ondernemen. Hij runde juwelenwinkels en verdiende veel geld, misschien te veel. Hij bracht te veel tijd door op het circuit en te weinig in zijn zaken. Zijn faillissement werd meteen zijn eerste grote levensles. Hij bleef niet bij de pakken zitten en begon dankzij het nieuwe overheidsproject ‘fresh start‘ met een poetsbedrijf. Daarnaast startte hij een tweede bedrijf: Lagrange racing. Niels is vastberaden om terug van zero naar hero te gaan.

'The Sky is the Limit', vanaf 29 januari om 20.35 uur op VIER.