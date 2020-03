'The Plot Against America' van HBO vanaf 17 maart bij Play en Play More

Foto: oona/Telenet - © HBO 2020

Hoe zou onze wereld eruit zien als de nazi's de Tweede Wereldoorlog gewonnen hadden? Wat als de xenofobe Charles Lindbergh in 1940 president was geworden in plaats van Franklin D. Roosevelt? Het zijn maar enkele van de gewaagde vragen die Pulitzer- en Booker Prize winnaar Philip Roth stelt in zijn dystopische roman 'The Plot Against America'.

Deze onheilspellende profetie werd door David Simon ('The Wire', 'The Deuce', 'Treme') verfilmd tot een miniserie van zes afleveringen, die vanaf 17 maart elke dinsdag te bekijken is bij Play (en dus ook Play More) van Telenet.

'The Plot Against America' vertelt een alternatieve Amerikaanse geschiedenis doorheen de ogen van een Joodse familie uit New Jersey. Zij kijken lijdzaam toe hoe de charismatische vliegenier Charles Lindbergh aan de macht komt en de natie meer en meer in de richting van het fascisme stuurt. Winona Ryder ('Stranger Things') speelt Evelyn Finkel, een ongehuwde vrouw die fulltime voor haar moeder zorgt en richting wil geven aan haar leven. Ze dreigt die richting ook te vinden als Lindbergh-supporter als ze plots in contact komt met de hyperconservatieve Rabbi Bengelsdorf. Bengelsdorf wordt vertolkt door de legendarische John Turturro (ook bekend van 'The Name of the Rose' en 'The Big Lebowski'). Zoe Kazan ('The Deuce') speelt Elizabeth 'Bess' Levin, Evelyn’s jongere zus. Bess is een jonge moeder die haar familie tracht te beschermen tegen het opkomende rechtse bewind.

Het scenario is allesbehalve nieuw, maar vandaag relevanter dan ooit. Björn Soenens, Amerika correspondent voor VRT, was al fan van het boek en ziet het sinistere verhaal perfect passen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen: 'Charles Lindbergh’s personage voert in het boek campagne met de slogan 'America first', en zijn totalitaire regime wordt langzaam opgebouwd door het ondermijnen van de pers en de globale economie. De parallel met Trump hoef je dus niet ver te zoeken, wat de serie op dit moment een extra dimensie geeft.'

De laatste jaren duiken steeds meer films en series over de Tweede Wereldoorlog op. Denk maar aan het Oscar-winnende Jo Jo Rabbit (2019) of het aankomende Hunters (2020). Soenens is niet verrast: 'dit soort titels raakt een snaar omdat ze een scenario schetsen dat vandaag angstaanjagend herkenbaar is geworden. Ik was lang een optimist, maar ik zie onze politieke context gekleurd worden door angst en tribalisme. Het is als journalist ook steeds moeilijker om de huidige politieke situatie uit te leggen omdat mensen zich laten leiden door emotie, dat kan je met rationaliteit niet zomaar ontzenuwen. Een film of serie spreekt eerder op een emotioneel niveau kan soms dieper aankomen dan een journalistieke opinie.'

Scenarioschrijver David Simon was eerder al verantwoordelijk voor de bejubelde misdaadserie 'The Wire' (ook te zien bij Play - en dus ook Play More van Telenet), waarvoor hij zich baseerde op zijn eigen ervaringen als politie reporter in Baltimore. Philip Roth ('The Human Stain', 'American Pastoral') is dan weer bekend als één van de grote Amerikaanse auteurs van de vorige eeuw. Hij deed beroep op zijn eigen herinneringen aan opgroeien in een Joods-Amerikaans gezin bij het schrijven van 'The Plot Against America'.

Kortom, een serie die niet alleen geschikt is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in Amerikaanse politieke strategieën en in de extreem rechtse onderbuik van de Verenigde Staten, maar ook voor fans van voortreffelijke TV. De laatste aflevering van 'The Plot Against America' is volgens Entertainment Weekly alvast een ijzersterk staaltje televisie met een minstens even indrukwekkende Hollywoodcast.

'The Plot Against America' is vanaf 17 maart te zien bij Play (en dus ook Play More) van Telenet.