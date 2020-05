'The Old Guard' met Charlize Theron & Matthias Schoenaerts komt naar Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2020

De Original film 'The Old Guard met Charlize Theron, Matthias Schoenaerts en Marwan Kenzari in de hoofdrollen is vanaf 10 juli exclusief te zien op Netflix.

De vrouwelijke strijder Andy (Charlize Theron) staat aan de leiding van een geheim gezelschap onsterfelijke huurlingen met de mysterieuze gave zichzelf te genezen. Al eeuwenlang beschermen zij de sterfelijke wereld terwijl ze proberen onder de radar te blijven.

Wanneer het team wordt ingehuurd om in Zuid-Soedan een groep ontvoerde schoolkinderen te redden, worden hun bijzondere gaven plotseling onthuld. Het is aan Andy en de jongste rekruut Nile (Kiki Layne) om de rest van het team te redden en zo te voorkomen dat hun onsterfelijkheid wordt gekopieerd en misbruikt voor commercieel gewin.

'The Old Guard' is een spannende film vol actie die laat zien dat het eeuwige leven moeilijker is dan het lijkt.

Regisseur: Gina Prince-Bythewood

Scenario: Greg Rucka

Gebaseerd op de comic boeken van: Greg Rucka and Illustrated by Leandro Fernandez

Geproduceerd door: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Charlize Theron, AJ Dix, Beth Kono, Marc Evans

Cast: Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, met Matthias Schoenaerts en Chiwetel Ejiofor