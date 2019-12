Telenet lanceert gloednieuw zevende seizoen van 'D5R'

Foto: oona/Telenet - © Warner Bros ITVP Belgium 2019

Na het overweldigend succes van de vorige zes seizoenen, zijn er vanaf vandaag 12 nieuwe afleveringen van 'D5R' beschikbaar op Play en Play More van Telenet.

In 2014 verscheen het eerste seizoen van 'D5R'. De titel van het programma – de vijver – verwees naar de vijver in het park in Vilvoorde waar vijf jongeren geregeld samenkwamen. In 2016 zond Ketnet de honderdste aflevering uit en in 2017 volgde een immens populaire bioscoopfilm. Een jaar later lanceerden Telenet en de radiozender MNM het vijfde seizoen via Play en Play More en het YouTube kanaal van MNM. Deze zomer maakte de reeks zijn terugkeer met het zesde seizoen en vond de 'D5R' fanbase opnieuw massaal zijn weg naar Play en Play More.

'Het succes van de vorige seizoenen van 'D5R' doet ons met veel plezier uitkijken naar het zevende seizoen. Het jongerensegment is er één dat wij in 2020 verder op willen inzetten met dit type Vlaamse content', zegt Ils Neuts, hoofd Entertainment bij Telenet.

'D5R' is een realistische fictiereeks over vijf tieners die elkaar kennen van school, maar daarbuiten ook onafscheidelijk zijn. Hun levens, karakters en verhalen zijn letterlijk uit het leven gegrepen. Nu ze samen in Gent verder studeren, lijkt het een droom die uitkomt, maar samenleven en zelfstandig worden blijkt moeilijker dan gedacht. De hoofdrollen worden weer vertolkt door Angela Jakaj (Leyla Akbel), Liandra Sadzo (Kyra Dilen), Sander Provost (Wout Fransen), Thijs Antonneau (Vincent Deprez) en Jamie-Lee Six (Amber Vossaert).

In het zevende seizoen hebben de vijf vrienden een bewogen zomer achter de rug en starten ze het nieuwe academiejaar. In de eerste dagen op de campus worden ze geconfronteerd met oude bekenden, maar leren ook nieuwe medestudenten kennen. Al snel lopen de spanningen hoog op wanneer er wordt ontdekt dat niet iedereen eerlijk is tegen elkaar. Zal hun vriendschap sterker zijn dan de ruzies die tussen hen hangen?

'D5R' is een co-productie van Warner Bros ITVP Belgium en Telenet, in samenwerking met C&A en Stad Gent. Het zevende seizoen van de jeugdreeks werd opnieuw geregisseerd door Mathijs Dekyvere. Alle 12 afleveringen zijn beschikbaar op Play en Play More van Telenet.