Tatyana Beloy maakt haar debuut bij Studio 100 TV

Foto: © Studio 100 2021

Tatyana Beloy zal de nieuwe afleveringen van het succesprogramma 'De Pottenlikkers' presenteren. Sinds vorig jaar loopt dit kookprogramma rond evenwichtige voeding voor en door kinderen op Studio 100 TV.

In dit programma maken we kennis met zes jonge culinaire talenten die hun leeftijdsgenoten op sleeptouw nemen in de keuken. Elke week gaan ze aan de slag met een evenwichtig en kindvriendelijk gerecht met groenten en fruit in de hoofdrol en met assistentie van spring-in-'t-veld Tatyana Beloy. De tweede jaargang van De Pottenlikkers start vanaf 24 februari op Studio 100 TV en via de gratis Studio 100 GO-app.

Wekelijkse afleveringen met telkens drie duo's

In elke aflevering werken zes keukenchefs aan een nieuw recept boordevol groenten en fruit. Ze worden onderverdeeld in kleine teams: het eerste duo kookt, het tweede duo - 'De Tafeldekkers' - zorgt voor een leuke tafeldekking en een originele thematische versiering. Het derde duo zijn 'De Tjekkers'. In deze nieuwe rubriek nemen mini wetenschappers de proef op de som, letterlijk soms, door dingen te proeven, ruiken, testen en proberen. Hulpchef Tayana Beloy staat de jonge Pottenlikkers met raad en daad bij!

Tatyana Beloy: 'Evenwichtig maar vooral lekker eten is iets waar ikzelf al heel lang mee bezig ben en zeker als jonge mama. Van zoveel jonge chefs rond mij krijg ik trouwens heel veel culinaire energie!'

Deelnemers:

Lexi - 11 jaar - Niel (Antwerpen)

Matteo - 9 jaar - Kontich (Antwerpen)

Anne - 8 jaar - Vorselaar (Antwerpen)

Amelie - 9 jaar - OLV Waver (Antwerpen)

Jarne - 9 jaar - Elewijt (Vlaams-Brabant)

Chadene - 8 jaar - Lokeren (Oost-Vlaanderen)

De nieuwe afleveringen van 'De Pottenlikkers' zijn vanaf woensdag 24 februari om 16.30 uur wekelijks te bekijken op Studio 100 TV, via de gratis app Studio 100 GO.