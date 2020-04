'Studio Tarara' genomineerd voor Canadese Rockie Award

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

'Studio Tarara', de dramareeks van productiehuis Shelter die zich in 1993 afspeelt in de coulissen van VTM, is genomineerd voor een prestigieuze Rockie Award in de categorie Limited Series.

De fictiereeks vertoeft in impressionant gezelschap tussen medegenomineerden 'Chernobyl', 'The Loudest Voice', 'Dublin Murders' en 'Years and Years'.

Tim Van Aelst (bedenker, co-scenarist en co-regisseur): 'Wat een mooi gezelschap om in te vertoeven! 'Chernobyl' is wat mij betreft de beste reeks van de afgelopen jaren en 'The Loudest Voice' allicht de tweede beste. Je hoort te zeggen dat winst niet noodzakelijk is want dat een nominatie op zich al knap is. Wel, dat kan ik nu dus eens écht menen. Hulde aan de hele cast en crew van 'Tarara'. En hulde aan VTM om zo’n reeks aan te durven.'

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: 'Wauw, wat een fantastische prestatie alweer van Shelter om in dit lijstje van kleppers opgenomen te worden. En terecht. 'Studio Tarara' was een gedurfde reeks, die uniek was bij VTM in het kader van haar 30-jarig bestaan. Een dikke proficiat aan Tim, Sofie, heel de ploeg van Shelter en cast!'

'Studio Tarara' won eerder al een Golden Intermedia Globe (Best Entertainment – Mini Series) op het World Media Festival in Hamburg, de Bronze World Medal op de New York Festivals TV & Film Awards in de categorie Entertainment Program – Drama en een award voor Beste Serie op het Berlin International TV Series Festival.

Het is niet de eerste Rockie Award-nominatie voor prijsbeest Shelter. Het eerste seizoen van 'Safety First' en het tweede seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' werden beiden al genomineerd in de categorie Comedy, en Shelter kon ook reeds vijf nominaties verzilveren: seizoen 2 van 'Benidorm Bastards' en seizoen 1 van 'Wat Als?' wonnen beiden telkens in de categorieën Best Comedy en Best Entertainment. Het tweede seizoen van 'Wat Als?' won opnieuw de award voor Best Comedy.

De Rockie Awards worden uitgereikt tijdens het Canadese BANFF World Media Festival op 15 juni tijdens een online ceremonie.