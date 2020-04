Studio Brussel lanceert YouTube-show over games met William Boeva

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

Van Candy Crush tot League of Legends: iedereen speelt. Daarom start Studio Brussel vanaf woensdag 22 april met Gamelab, een splinternieuwe gameshow op YouTube waarin William Boeva, Bouba Kalala en nieuw gezicht Eva Mundorff het strafste, grappigste en meest bizarre gamenieuws selecteren en fileren.

Bijna de helft van alle Vlamingen speelt maandelijks een spel op smartphone of een ander platform. En toch krijgt gaming in vergelijking met muziek en film weinig aandacht in de media. Daar brengt Studio Brussel met Gamelab verandering in.

William Boeva: 'Al heel m'n leven speel ik videogames en ze zijn heel belangrijk voor mij. Daarom wil ik ze een mooie plek in onze media geven en tonen dat ze meer zijn dan veel mensen denken. Gamelab is een programma dat over videogames gaat, zoals Top Gear over auto's gaat.'

In een wekelijkse show op YouTube en VRT NU geven Boeva, Bouba en Eva hun ongezouten mening over het grote en kleine gamenieuws. Ze testen games, bespreken de laatste roddels en duiken af en toe in de gamegeschiedenis.

Het is niet evident om een nieuw programma te maken in deze tijden. De drie hosts presenteren het programma van thuis uit, maar zijn wél tegelijk te zien. Zo houdt Studio Brussel zich ook aan de huidige maatregelen rond thuiswerk.

'Gamelab', vanaf woensdag 22 april elke woensdag op VRT NU en het YouTube-kanaal van Studio Brussel.