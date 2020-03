Studio Brussel lanceert 'Café Quarantaine'

Foto: Stubru © VRT 2020

Het uitgaansleven is stilgevallen, clubs en cafés zijn dicht. Gelukkig is er Studio Brussel met een speciaal corona-aanbod, zowel op weekdagen als op zaterdagavond.

Volgende week vervallen de programma’s 'Het programma van de eeuw' en 'Zender'. In de plaats komt 'Café Quarantaine'. Tot en met vrijdag 3 april blijven cafés dicht in België. Daarom opent Studio Brussel een café op de radio. Van 18.00 tot 22.00 uur kan iedereen bij Fien Germijns terecht voor toogpraat, verzoekplaten en live muziek. Iedereen welkom, en het eerste rondje is van ons.



Dubbele portie 'Boitlyfe' op zaterdag!

Uitgaan is zaterdag geen optie. Daarom is 'Boitlyfe' op zaterdagavond twee keer zo lang. Van 18.00 tot 22.00 uur maken Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem de zaterdagavond onveilig.



