Studio Brussel en MNM maken samen 'DWW Radio': de zotste verzoekweek ooit

Na het overlegcomité van vrijdag 3 december kiest De Warmste Week resoluut voor een 100% coronaveilige editie. De Warmste Week annuleert door de coronamaatregelen alle nog geplande indoor publieksevenementen in Mechelen.

Maar de solidariteitsactie van de VRT gaat door: De Warmste Week steunt dit jaar 200 projecten binnen het thema Kunnen zijn wie je bent. Mechelen blijft de gaststad voor een unieke radioweek: Studio Brussel en MNM maken samen 'DWW Radio', live vanuit Mechelen en ook te zien op Eén en VRT NU.

Voor de eerste keer delen de 2 radiozenders een week lang hun frequentie om in deze coronatijden iedereen te verwarmen met de meest uiteenlopende verzoeknummers. En 'DWW Radio' komt ook naar je toe, met De Microfoon en met Iedereen Danst voor De Warmste Week.

Vaste duo's van StuBru- en MNM-stemmen op 'DWW Radio'

Vaste duo’s van StuBru- en MNM-dj's spelen verzoeknummers vanuit een drijvende studio in Mechelen. Peter Van de Veire (MNM) en Fien Germijns (StuBru) trappen tijdens De Warmste Week elke dag 'DWW Radio' op gang. Daar kijken ze hard naar uit, want het is de eerste keer dat ze een week lang samen het ochtendblok voor hun rekening nemen.

Peter Van de Veire: ''DWW Radio' wordt de zotste verzoekweek die je ooit hoorde op nationale radio. MNM en Studio Brussel smelten samen en zijn heel de week van de luisteraar. Jij kiest alle muziek. En geloof me: er zijn géén grenzen. Alleen maar prachtige ideeën.'

Fien Germijns: 'Met welk nummer toon jij wie je bent? Of welk nummer zorgt ervoor dat jij volledig uit de bol kan gaan? Wij gaan die nummers een week lang draaien. Zeker in deze vreemde tijden zorgen we voor een warme golf van muziek en solidariteit.'

Peter en Fien krijgen de hele week het gezelschap van heel wat StuBru- en MNM-collega’s, die ook in duo zullen presenteren. Elke dag van De Warmste Week spelen deze presentatoren jouw verzoeknummers:

6.00 - 10.00 uur: Fien Germijns (StuBru) + Peter Van de Veire (MNM)

10.00 - 14.00 uur: Kawtar Ehlalouch (MNM) + Joris Brys (StuBru)

14.00 - 18.00 uur: Kirsten Lemaire (StuBru) + Dorianne Aussems (MNM)

18.00 - 22.00 uur: Sander Gillis (MNM) + Pien Lefranc (StuBru)

22.00 - 02.00 uur: Sander Vandenhende (StuBru)+ Esther Nwanu (MNM)

Je kan vanaf 6 december het nummer dat helemaal zegt wie jij bent, doorsturen via de app van Studio Brussel of MNM. Luister van 18 tot 24 december naar 'DWW Radio', live op Studio Brussel en MNM of kijk mee op Eén en VRT NU.



De Microfoon komt naar je toe

Brahim, Flo Windey en Laura Govaerts. Dat zijn de mobiele reporters die met De Microfoon door Vlaanderen trekken, om Vlaanderen van zijn warmste kant te laten zien. De Microfoon komt al vanaf 10 december naar je toe.

Brahim, Flo en Laura: 'Door corona kan je niet massaal naar de DWW Radiostudio komen. Iedereen zit thuis en daarom komen wij naar je toe. Met De Microfoon trekken we van Adinkerke tot Zoutleeuw. Zo krijg je op 'DWW Radio' warme verhalen uit heel Vlaanderen te horen.'

Iedereen Danst voor De Warmste Week

DWW-ambassadeurs Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba willen tijdens De Warmste Week iedereen aan het dansen krijgen. Want al dansend kan je echt zijn wie je bent. Van thuis uit, in je bubbel: 100% coronaproof. Meer nieuws over Iedereen Danst hoor je op maandag 13 december bij Studio Brussel en MNM.

De 200 projecten van De Warmste Week

De Warmste Week steunt 200 projecten die zich allemaal inzetten rond één thema: Kunnen zijn wie je bent. Het DWW Fonds maakte zondag 5 december de 200 projecten van De Warmste Week bekend. De Warmste Week roept iedereen op om coronaveilig acties op te zetten en geld in te zamelen voor het DWW Fonds. Het ingezamelde geld zal verdeeld worden onder de 200 projecten.

Wat kan jij coronaveilig doen? Scan de vlam!

Nieuw dit jaar is een QR-code in de vorm van de De Warmste Week vlam. Scan de vlam om rechtstreeks De Warmste Week te steunen met een gift via je bank-app. Zo steun je de 200 projecten van De Warmste Week. Je vindt de vlam via www.dewarmsteweek.be, op de sociale media kanalen van De Warmste Week en op een poster of sticker bij jou in de buurt. Ook nieuw is het De Warmste Week mondmasker, dat je net zoals de DWW-pins kan aankopen op www.dewarmsteweek.be.

Makkelijk De Warmste Week steunen kan ook rechtstreeks via de betaalknop in de KBC Mobile app. Als trotse partner van De Warmste Week zorgt KBC er bovendien voor dat je de vlammetjes-pins kan krijgen bij een KBC bank- of verzekeringskantoor in je buurt. Je vindt op www.dewarmsteweek.be ook tips hoe je coronaveilige acties kan organiseren.