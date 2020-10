Studio 100 GO & TV presenteren vervolg van sfeervolle reeks 'Sinterklaaskapoentjes'

Foto: © Studio 100 2020

Hij komt... bijna! James, Marie en Piet staan al te popelen om de kijkers van Studio 100 TV alsook de gebruikers van de gratis Studio 100 GO app volledig klaar te stomen voor de komst van Sinterklaas door samen te knutselen, koken, zingen en vooral heel veel te lachen.

De voorbereidingen op de komst van Sinterklaas doen ze in een nieuwe tweede reeks van vijf afleveringen voor en door kinderen waarin Piet met hen gaat knutselen, Marie de kinderen lekkere tips & tricks aanleert en James hilarische gesprekjes rond het thema Sinterklaas voert. Muziek mag bij Studio 100 zeker niet ontbreken daarom worden er ook heel wat Sinterklaasliedjes gezongen door de kinderen samen met James, Marie en Piet, op hun eigen grappige manier!

Marie Verhulst: 'Binnenkort is de Sint weer in het land... wat een nostalgie! Ik heb zelf heel mooie herinneringen aan die speciale tijd, tekeningen maken, schoentje zetten, liedjes zingen, in spanning de cadeautjes afwachten, genieten van al het lekkers…'

James Cooke: 'Wat is er leuker dan samen met kinderen deze tijd nog fijner en gezelliger te maken, door er op een creatieve manier naar toe te leven? Het was zalig om samen met Marie en Piet dit programma te mogen maken.'

De eerste aflevering wordt uitgezonden op Studio 100 TV op zondag 1 november om 10.15 uur. Vanaf dan komen alle afleveringen ook direct in de gratis Studio 100 GO app.