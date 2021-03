Studio 100 bestaat 25 jaar!

Op 29 maart 1996, vandaag precies 25 jaar geleden, werd Studio 100 opgericht. Intussen telt de Studio 100-familie 330 kinderhelden, die in meer dan 160 landen te zien zijn, in 17.500 afleveringen. Er werden al minstens 1.000 nummers uitgebracht en een dikke 7,5 miljoen cd 's verkocht.

Hans Bourlon en Gert Verhulst, oprichters van het bedrijf, vertellen hoe het allemaal begon.

Hans Bourlon: 'Het fundament van ons bedrijf is gelegd in een piepkleine omroepcabine van de BRT, waar Gert samen met Samson kinderprogramma’s aankondigde. 'Samson en Gert' werd een onwaarschijnlijk succes: na twee jaar konden de bezoekersaantallen van onze kerstshows al wedijveren met die van Torhout-Werchter. Op vraag van VTM gingen we in 1997 op zoek naar een nieuwe kinderfiguur. Grappig genoeg vonden we de inspiratie daarvoor bij 'Samson en Gert'. In één aflevering verkleedden Alberto en Octaaf zich als kabouters en daar hadden we allemaal veel plezier aan beleefd. Daarna was het nog even zoeken naar een originele naam en een uniek kenmerk (de wippende mutsen) en 'Kabouter Plop' was geboren.'

Gert Verhulst: 'De overname van K3 in 2002 betekende onze definitieve doorbraak in Nederland en dus onze eerste officiële stap buiten de Belgische landgrenzen. En of dat naar meer smaakte… Ondertussen zitten we met Studio 100 ook in Duitsland, Frankrijk, Amerika en Australië. Onze animatiefilms zijn dan ook internationale producties. Njam!, ons eigen kookkanaal, heeft mij altijd nauw aan het hart gelegen. Een andere mijlpaal was de opening van Plopsaland De Panne in 2000. Een van de meest risicovolle sprongen uit onze carrière, want een pretpark uitbaten is toch nog iets anders dan een tv-programma maken. Maar vandaag maken Plopsaland en onze andere pretparken een heel groot deel van ons bedrijf uit. Mensen die samen een uitstap maken, dat is iets tijdloos. Hopelijk mogen de parken snel terug open. Hetzelfde hopen we voor onze spektakel-musicals. Al ruim 1 miljoen 310 duizend mensen verzekerden zich van een ticket voor de musicals Daens, 14-18 en 40-45. Binnenkort komt daar nog de spektakel-musical Red Star Line bij. En natuurlijk Vergeet Barbara, een project waar ik ook enorm naar uitkijk.'

Wat dit feestjaar voor Studio 100 nog unieker maakt, is dat er ook een aantal iconische figuren een bijzondere verjaardag vieren: Piet Piraat bestaat dit najaar 20 jaar (24/12/2001), Mega Mindy 15 jaar (29/10/2006) en Rox 10 jaar (5/12/2011). Studio 100 laat dit uitzonderlijke feestjaar niet onopgemerkt voorbij gaan, en heeft heel veel in petto voor én met de fans!

De festiviteiten zullen doorheen het hele jaar aangekondigd worden, maar we trappen het jubileumjaar alvast af met het gelegenheidsnummer 'Festival', met bijhorende sprankelende clip. Samson & Marie, Nachtwacht, K3, Plop, Piet Piraat, Bumba & Mega Mindy, ze zijn allemaal van de partij en halen voor deze gelegenheid hun beste feestmoves boven!

Al 25 jaar lang vormt muziek een rode draad in het oeuvre van Studio 100, ook een streamingplatform als Spotify is dat niet ontgaan. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Studio 100 lanceerde Spotify vorige week de officiële Spotify 'This is Studio 100' playlist voor Studio 100, een eer die naast Disney slechts weinig entertainmentbedrijven toekomt.

De single 'Festival' is vanaf nu te beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube Music en Deezer. De bijbehorende videoclip is vandaag vanaf 17u00 te zien op Studio 100 TV, het YouTube kanaal van Studio 100 en in de gratis Studio 100 GO app.