Studenten in de startblokken voor 'De Campus Cup'

Foto: Canvas - © VRT 2019

Vanaf maandag 18 mei gaat presentator-examinator Otto-Jan Ham corona-proof en social distance-gewijs op zoek naar de opvolger van de opleiding Rechten van de Gentse universiteit.

Dat team won vorig jaar het eerste seizoen van 'De Campus Cup'. Speciaal voor de nieuwe editie van de studentenquiz komen in totaal 136 studenten na een wekenlange semi-lockdown terug 'uit hun kot'. Zes weken lang en vier dagen per week strijden zij in 34 ploegen van Vlaamse Hogescholen en Universiteiten om de felbegeerde Campus Cup. Elk team bestaat uit vier studenten van eenzelfde opleiding.

Na 24 afleveringen en in totaal 1.027 examenvragen zal Otto-Jan Ham in de finale op 25 juni met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury de Campus Cup overhandigen aan het team dat zich dan met recht en reden de strafste studierichting van Vlaanderen mag noemen. Zij nemen de wisselbeker een academiejaar lang mee naar hun universiteit of hogeschool.

Uiteraard wordt dit geen gewone editie van 'De Campus Cup'. High fives en groepsknuffels zullen virtueel zijn en kussen van de presentator veeleer symbolisch. Toch wordt 'De Campus Cup' in de studio opgenomen. Maar daarbij worden strikte veiligheidsmaatregelen gehanteerd.

'Ik heb er enorm veel goesting in. Ik heb een jaar lang hard gestudeerd en aan mijn brein laten sleutelen om iets intelligenter voor de dag te komen, dus aan mij zal het niet liggen. Het wordt sowieso een legendarische editie. Al was het maar omwille van mijn lockdown kapsel', vertelt Otto-Jan Ham.

34 teams, 136 studenten, 24 duels, 1 Campus Cup

Negentien teams van de Vlaamse Universiteiten, veertien ploegen van de Hogescholen en een team van de Koninklijke Militaire School overleefden het ingangsexamen. Zij zullen in 17 onderlinge duels in de voorronde uitmaken wie er naar de eindrondes (kwartfinales, halve finales en finale) gaat én wie zich uiteindelijk kroont tot de slimste opleiding in het hoger onderwijs.

WEEK 1

1. ma 18 mei: VUB – Geneeskunde tegen UAntwerpen - Handelsingenieur

2. di 19 mei: HOGENT – Conservatorium tegen KU Leuven - Burgerlijk Ingenieur

3. wo 20 mei: Thomas More – Journalistiek tegen EHB* - Toerisme- & Recreatiemanagement

4. do 21 mei: UAntwerpen – Rechten tegen UGent - Politieke wetenschappen

WEEK 2

5. ma 25 mei : UAntwerpen - Farmacie tegen UGent - Handelsingenieur

6. di 26 mei: Thomas More - Agro- en biotechnologie tegen Odisee - Oogzorg

7. wo 27 mei: UGent – Geschiedenis tegen AP - Rechtspraktijk

8. do 28 mei: PXL - Beeldende Kunsten tegen HoGent - Office Management

WEEK 3

9. ma 1 juni: UGent – Geneeskunde tegen KU Leuven - Rechten

10. di 2 juni: Howest - Bio-informatica tegen EHB* - Idea & Innovation Management

11. woe 3 juni: UHasselt – Kinesitherapie tegen KU Leuven - Kunstwetenschappen

12. do 4 juni: KMS - Sociale en Militaire wetenschappen tegen UCLL - Secundair Onderwijs

WEEK 4

13. ma 8 juni: KU Leuven- LO- en bewegingsleer tegen VUB - Communicatiewetenschappen

14. di 9 juni: AP - Secundair Onderwijs tegen UGent - Psychologie

15. woe 10 juni: KU Leuven - Bio-ingenieur tegen UAntwerpen - Architectuur

16. do 11 juni: LUCA – Drama tegen KU Leuven - Handelswetenschappen

WEEK 5

17. ma 15 juni: UGent Kinesitherapie tegen UAntwerpen - Wiskunde

18. di 16 juni : Kwartfinale I

19. wo 17 juni: Kwartfinale II

20. do 18 juni: Kwartfinale III

WEEK 6

21. ma 22 juni: Kwartfinale IV

22. di 23 juni: Halve finale I

23. wo 24 juni: Halve finale II

24. do 25 juni: Finale

Hieronder ook nog even alle deelnemende opleidingen per hogeschool / universiteit:

AP Hogeschool - Rechtspraktijk

AP Hogeschool - Secundair Onderwijs

Erasmushogeschool - Idea & Innovation Management

Erasmushogeschool - Toerisme- & Recreatiemanagement

HOGENT - Conservatorium

HOGENT - Office Management

Howest - Bio-informatica

Koninklijke Militaire School - Sociale en Militaire wetenschappen

KU Leuven - Bio-ingenieur

KU Leuven - Burgerlijk Ingenieur

KU Leuven - Handelswetenschappen

KU Leuven - Kunstwetenschappen

KU Leuven - LO- en bewegingsleer

KU Leuven - Rechten

LUCA School of arts – Drama

Odisee Hogeschool - Oogzorg

PXL Hogeschool - Beeldende Kunsten

Thomas More - Agro- en biotechnologie

Thomas More - Journalistiek

UAntwerpen - Architectuur

UAntwerpen - Farmacie

UAntwerpen - Handelsingenieur

UAntwerpen - Rechten

UAntwerpen - Wiskunde

UCLL Hogeschool - Secundair Onderwijs

UGent – Geneeskunde

UGent – Geschiedenis

UGent - Handelsingenieur

UGent - Kinesitherapie

UGent - Politieke wetenschappen

UGent - Psychologie

UHasselt – Kinesitherapie

VUB - Communicatiewetenschappen

VUB - Geneeskunde

Het verloop van de quiz

Dit tweede seizoen van 'De Campus Cup' verloopt grotendeels volgens het stramien van het vorige 'academiejaar'. In de eerste 17 afleveringen strijden telkens twee teams vier rondes lang voor een plaats in de dagfinale. In die finale telt de tijd. De acht ploegen met de snelste tijd gaan door naar de kwartfinales.

Eerste ronde: Ontgroening

In de eerste ronde krijgen beide teams een multiplechoice-examen uit het wonderbaarlijke universum van hun diverse opleidingen. Studenten Rechten krijgen ook vragen uit de opleiding Wiskunde. Studenten Drama begeven zich op het terrein van de opleiding Oogzorg en Bio-Ingenieurs in spe krijgen niet alleen vragen uit hun eigen opleiding maar ook uit de op de Koninklijke Militaire School…

Tweede ronde: Blok

In de tweede ronde wordt er geblokt. Ieder team vaardigt een student af die – in een geïsoleerd blokkot – in een ijltempo een nieuwe cursus moet blokken... De andere teamleden quizzen ondertussen verder, niet enkel om punten te scoren maar ook om blok-outs te kunnen uitdelen. Die blok-outs dienen vooral om de blokker van de tegenpartij te destabiliseren.

Derde ronde: Mondeling examen

De blokkers hebben exact een quizronde lang de tijd gekregen om zich voor te bereiden. In aanwezigheid van de prof of docent van de cursus onderwerpt Otto-Jan Ham de studenten aan een Mondeling Examen.

De 'Campus Cup' vond opnieuw 24 proffen en docenten van uiterst diverse pluimage bereid om een minicursus op te stellen én de studenten over deze nog niet eerder behandelde materie te ondervragen. Een kleine greep uit het studieaanbod van dit academiejaar:

3D-bioprinten (Liesbeth Geris – KU Leuven)

Ballistische helmen (Frederik Coghe – Kon. Militaire School)

Asteroseismologie (Conny Aerts – KU Leuven)

Houtskeletbouw (Stin Van Ende – HOGENT)

Plasmatechnologie (Annemie Bogaerts – UAntwerpen)

Enz.

Vierde ronde: Groepswerk

De vierde ronde bepaalt welk team de dagfinale speelt. De studenten krijgen afbeeldingen te zien zonder meteen te weten wat de vraag zal zijn… Na het horen van de vraag moeten ze kunnen inschatten hoeveel juiste antwoorden ze kunnen geven. Net zoals bij een echt examen kan zelfoverschatting nefast zijn voor het resultaat.

Dagfinale

Het winnende team mag in de Dagfinale een gooi doen naar een toptijd in de ranking. De vier studenten moeten samen om het snelst tien juiste antwoorden geven. Een zenuwslopend spel, want bij een fout antwoord vliegt er een speler uit het spel en krijgen ze tien seconden straftijd. En het komt op seconden aan, want enkel de beste acht geplaatste teams gaan door naar de kwartfinales.

Quizzen in coronatijden

COVID-19 of SARS-CoV-2: in normale omstandigheden had het een antwoord kunnen zijn op een moeilijke vraag in 'De Campus Cup'. De realiteit is echter anders. Het coronavirus heeft ons leven grondig veranderd en dat heeft ook gevolgen voor de opnames van 'De Campus Cup':

- Alle door de overheid gevraagde maatregelen worden uiteraard zowel voor als achter de schermen strikt opgevolgd. De quiz wordt opgenomen zonder publiek. Tussen de verschillende teams is voldoende 'social distance' en de teamgenoten zelf zijn door plexiglas van elkaar gescheiden. Ook presentator Otto-Jan Ham en de prof of docent in de blokronde zitten op veilige afstand van elkaar.

- De kandidatendesks, de stoelen, de plexi-wanden en de afdrukknoppen worden veelvuldig ontsmet.

- De kandidaten, professoren en host zullen er dit seizoen misschien ietsje ‘anders’ uitzien. De kandidaten kunnen niet van make-up worden voorzien en op de smeekbedes van menig student om een kapper te voorzien, kon het productieteam niet ingaan.

- Ook bij de opnames van generiek of trailers zitten kandidaten en presentator op veilige afstand van elkaar.

- Kandidaten, deelnemende proffen en docenten, crew en redactie worden gescheiden gehouden. Achter de schermen worden strikte looplijnen en voldoende ruimte voorzien zodat 'social distancing' te alle tijden gerespecteerd kan worden. Mondmaskers worden gebruikt wanneer dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als klanktechnici de kandidaten van microfoontjes moeten voorzien.

- Ook de redactielokalen, loges en andere ruimtes worden veelvuldig gereinigd. Mondmaskers en ontsmettende handgels worden de nieuwste beste vrienden van Otto-Jan Ham en co.

Brain Booster

De eerste editie van 'De Campus Cup' leefde niet alleen bij de studenten. De Vlaamse kijker volgde met veel aandacht de intellectuele strijd tussen hogescholen en universiteiten. Gemiddeld keken er 267.000 kijkers naar 'De Campus Cup', met in de finaleweek uitschieters boven de 300.000 kijkers. Daarmee behoorde 'De Campus Cup' tot de best bekeken Canvas-programma’s in 2019.

'De Campus Cup' is een programma van Woestijnvis voor Canvas.

'De Campus Cup', vanaf maandag 18 mei van maandag tot donderdag omstreeks 22.10 uur op Canvas en canvas.be.