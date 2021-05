Streamz lanceert woensdag seizoen 9 van 'D5R'

Het negende seizoen van de populaire jongerenreeks verschijnt vanaf 2 juni op Streamz en Streamz+. In dat nieuwe seizoen duikt een oude liefde op, ontstaan er nieuwe vriendschappen en schudt een traumatische gebeurtenis de hechte vriendengroep door elkaar.

Kunnen de vijf vrienden elkaar nog vertrouwen en is hun vriendschap sterk genoeg?

'D5R' is een realistische fictiereeks over vijf jongeren die elkaar kennen van school, maar ook daarbuiten onafscheidelijk zijn. De serie, en zijn fans, groeide op met de personages. Sinds seizoen 8 worden de afleveringen integraal opgenomen in studentenstad Gent. In het nieuwste seizoen volgen volgen we opnieuw de bruisende levens van Leyla (Angela Jakaj), Kyra (Liandra Sadzo), Wout (Sander Provost), Vincent (Thijs Antonneau) en Amber (Jamie-Lee Six). Thema's zoals vriendschap en relaties komen daarbij uitgebreid aan bod, maar ook maatschappelijke topics zoals catfishing, sexting en drugsmisbruik worden aangekaart. Dit alles maakt de reeks tot een iconische reeks voor zijn generatie.

Deze week, op woensdag 2 juni, gaat seizoen 9 van start op Streamz en krijgen we opnieuw een blik in de turbulente levens van de studenten. Hun karakters en verhalen zijn letterlijk uit het leven gegrepen.

'D5R' is een Streamz Original geproduceerd door Warner Bros ITVP Belgium. Het negende seizoen is vanaf 2 juni 2021 beschikbaar op Streamz. Ook de vorige seizoenen, én de bioscoopfilm 'D5R: De Film' zijn integraal terug te vinden op het streamingplatform. Voor interviewaanvragen met de cast of visielinks, gelieve contact op te nemen met onderstaande persmedewerkers.