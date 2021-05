Steven Spielbergs politiek drama 'Oslo' met Andrew Scott en Ruth Wilson exclusief op Streamz

Het ontstaan van de Oslo-akkoorden tussen Isral en Palestina uit 1993 vormen het decor van deze historische HBO-film. Vanaf 30 mei 2021 exclusief te zien op Streamz en Streamz+.

Na de spraakmakende miniserie 'Chernobyl' brengt HBO terug een dramatische reconstructie uit van een belangrijke historische gebeurtenis. Deze keer is het onderwerp - jammer genoeg - zeer actueel en volgt het verhaal een kleine groep Israëli's en Palestijnen die samen met een Noors echtpaar in 1993 de Oslo-vredesakkoorden leidde. De akkoorden markeerden het begin van een proces om een ​​vredesverdrag tussen Israël en Palestina tot stand te brengen. Het is echter niet allemaal diplomatie en politiek – de film toont ook de onwaarschijnlijke vriendschappen die toen zijn ontstaan.

'Oslo' is een verfilming van het gelijknamig Tony Award-winnende toneelstuk, met in de hoofdrol Ruth Wilson ('His Dark Materials') en Andrew Scott ('Fleabag') die het Noorse echtpaar spelen. De cast bestaat verder uit o.a. Jeff Wilbusch ('Unorthodox'), Salim Dau ('Le Bureau des Legendes') en Waleed Zuaiter ('The Spy'). Steven Spielberg is aan boord als executive producer samen met toneelschrijver J.T. Rogers die het scenario schreef, terwijl Bartlett Sher de film regisseerde.

'Oslo' gaat op 30 mei 2021 in première op Streamz en Streamz+.