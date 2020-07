Steven Lemmens wordt nieuw nethoofd van MNM

Foto: MNM - © VRT 2020

Steven Lemmens (37) wordt het nieuwe nethoofd van MNM. De jongste radiozender van de VRT is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een inspirerend merk met dagelijks bijna 700.000 luisteraars en een actieve digitale fanbase.

Steven komt in de plaats van Annemie Gulickx, die netmanager wordt van Ketnet.

Manager radio Els Van de Sijpe: 'Steven Lemmens combineert een grote passie voor radio met een klare kijk op nieuwe digitale kansen in een veranderende mediacontext. Hij heeft affiniteit met de leefwereld van MNM en is een sterke coach. Bij MNM treft hij een enthousiast en talentvol team jonge makers die via alle platformen in dialoog gaan met de luisteraars. Samen bouwen we verder aan een sterke MNM op radio en digitaal.'

Kersvers nethoofd MNM Steven Lemmens: 'Als radiomaker heb ik altijd met bewondering gekeken naar wat er bij MNM gebeurde. Ik ben blij dat ik binnenkort deel uitmaak van zo’n getalenteerd en gedreven team. 15 jaar lang heb ik mee mogen bouwen aan Studio Brussel. Ik heb er ongelofelijke kansen gekregen en ben het hele team daar dankbaar voor de vriendschap en de samenwerking.'