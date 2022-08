Stem nu jouw favoriet naar de finale van 'Zomerhit 2022'! Laatste kans!

Bij 'Zomerhit' bepaalt het publiek en alleen het publiek de winnaar. Jij kiest wat voor jou dé Zomerhit van 2022 is. De eerste stemronde loopt bijna af. Stem voor zondag op jouw favoriet!

Nog heel even en dan weet Vlaanderen welke 10 artiesten doorstoten naar de 2de ronde van 'Zomerhit'. Tot zondag 14 augustus tot 12.00 uur kan jij nog stemmen. Dan maken Eén en Radio 2 de 10 favorieten bekend en worden de tellers terug op nul gezet. De tweede stemming loopt tot het einde van de finale op zaterdag 20 augustus. Dan weten we wie de winnaar is van 'Zomerhit 2022.'



Nog even een reminder: dit zijn de twintig genomineerden, in alfabetische volgorde:



Axelle – Candy crush

Berre – Say my name

Cleymans & Van Geel – Olivia

Clouseau – Nu gaat het gebeuren

Emiline – Brain

Gene Thomas – Bye bye baby

Jaap Reesema & Lea Rue – Code rood

Jérémie Makiese – Miss you

Jérémie Vrielynck & Sali Haidara – Als de zon schijnt

Laura Tesoro – Not easy

Maksim – Zonder mij

Margriet Hermans – Lekker blijven hangen

Metejoor & Snelle – Kijk ons nou

Milow – How love works

Niels Destadsbader – Ik neem er één

Olivia & Paul Sinha – Elektriciteit

Pommelien Thijs – Ongewoon

Regi & Emma Heesters – Zwaartekracht

The Starlings – Gold

Willy Sommers – Poster boy



Stemmen doe je via deze link!