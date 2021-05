Start opnames derde seizoen 'Don't Worry, Be Happy'

Goed nieuws voor de trouwe kijkers van 'Don't Worry, Be Happy' op Play4. Peter Boeckx startte vandaag met de opnames van een nieuw seizoen. Dat liet de televisiemaker weten op zijn Instagram.

Money makes the world go round, maar wat als je plots alles kwijt geraakt? Wat als je nooit wat gehad hebt? Wat als je worstelt om rond te komen? In 'Don't Worry, Be Happy' toont televisiemaker Peter Boeckx levensgenieters die het niet echt breed hebben. Bijzondere Vlamingen met bijzonder verhalen. En dat wordt gesmaakt door Vlaanderen. Het tweede seizoen was één van de sterktehouders van Play4 de voorbije weken. Geen verrassing dus dat Play4 een nieuw seizoen bestelde. Die opnames zijn vandaag gestart. Wanneer deze 3de reeks op het scherm komt, is nog afwachten.