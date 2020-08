Staande ovatie voor Baba Yega bij 'Holland's Got Talent'

Het dansfenomeen Baba Yega gaat door naar de halve finale van 'Holland's Got Talent'. De groep wist tijdens de eerste auditieronde een verpletterende indruk achter te laten en kreeg zelfs een staande ovatie van het publiek en de jury, bestaande uit Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw.

Met een speciaal voor het tv-programma ontwikkelde dansact en door de gedaante aan te nemen van een mini Baba, wist Baba Yega de jury omver te blazen.

De 'Got Talent'-show is niet geheel onbekend voor Baba Yega. Eerder won de groep de talentenjacht 'Belgium's Got Talent' en later werd de groep gevraagd deel te nemen aan de Chinese editie van de show genaamd 'World's Got Talent'. Onder de vleugels van Studio 100 groeide Baba Yega verder in Nederland. Zo heeft de mysterieuze groep eerder dit jaar hun single 'Baba United' uitgebracht en werd er een bijzondere bijbehorende videoclip opgenomen in Rotterdam.

Je kan de spectaculaire auditie van Baba Yega herbekijken op het YouTube kanaal van 'Holland's Got Talent'.



