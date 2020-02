Sporza lanceert nieuwe videoreeks 'Cafe Sport' op YouTube en VRT NU

Is Wesley Sonck de beste cafésporter van het land? Sporza maakt de komende weken een rondje langs de sportiefste cafés van Vlaanderen om het antwoord op die vraag te vinden.

Wesley Sonck is niet alleen de vaste voetbalanalist van Sporza, hij groeide ook op in een café in Ninove en kent als geen ander alle details van de bekendste cafésporten.

Wesley Sonck: Mijn ouders hebben 33 jaar lang een café gehad, waar ik 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Ik stond op stoelen bij het dartsen en ontwikkelde op die manier mijn worp. Net hetzelfde met tafelvoetbal. Ik vond het zalig om deze reeks te draaien omdat ik terug in mijn kindertijd ging. Ik heb als kind alles gezien en meegedaan. Er kwamen veel herinneringen naar boven tijdens het spelen.

Van pool tot tapbiljart

Voor deze reeks leggen we de focus op de 5 oersporten uit de Vlaamse cafés: pool, darts, tafelvoetbal, wiezen en tapbiljart. In elk van de 5 afleveringen laat Sonck zich bijstaan door een kampioen uit de specifieke sport.

Elke aflevering worden er hardnekkige mythes rond cafésport ontkracht. Mag je scoren met het middenveld bij tafelvoetbal? In welk gat moet de zwarte bal bij pool? Hoe beslis je wie er begint bij darts?

Daar stopt het niet natuurlijk, want Sonck wil zich meten met de absolute top van de wereld van de cafésport. Daarvoor roept hij de hulp in van Belgische kampioenen die hem al hun geheimen verklappen. Die tips & tricks zullen ook van de kijker een betere cafésporter maken.

Het advies van de kampioenen wordt ook in de praktijk omgezet. Op het einde van elke aflevering speelt Wesley een toernooi tegen de beste Belgische cafésporters. In de eerste aflevering, op 5 februari, probeert de ex-voetballer zo de poolwereld te veroveren.

Programmaschema:

Vanaf 5 februari: pool

Vanaf 12 februari: darts

Vanaf 19 februari: tafelvoetbal

Vanaf 26 februari: wiezen

Vanaf 4 maart: tapbiljart

'Café Sport' zet sporten in de kijker die Vlaams cultureel erfgoed zijn, maar die het grote scherm zelden halen. Toch zullen velen zich verbonden voelen met het geluk en de frustraties van Wesley Sonck in zijn zoektocht naar de titel van beste cafésporter van het land.

Wesley Sonck: 'Of ik vind dat cafésport ook echte sport is? Ja, zeker. Als je iets goed wil kunnen, dan moet je er veel voor oefenen. Elk spel of elke sport heel zijn kwaliteiten nodig om aan de maximale capaciteit te geraken. Als je niet oefent, ook al heb je talent, dan kun je het maximale er niet uithalen. Daarom vind ik dat het ook een sport is. Je moet ook zeer technisch zijn en dat vereist zowel talent als vele uren oefenen. Anders lukt het niet.'

Deze kampioenen werkten mee aan de reeks:

Moritz Lauwereyns (pool)

Kim Huybrechts (dartskampioen)

Michael Smulders en Peter Coninx (tafelvoetbal)

Paul Van den Eynde (wiezen)

Benny Ceulemans (tapbiljart)

Wesley Sonck in het kort

Wesley Sonck is een voormalige spits bij de Rode Duivels, die onder meer kampioen werd met Racing Genk en Ajax en scoorde op het WK 2002. Sonck stond niet alleen bekend om zijn neus voor goals, maar ook om zijn lenigheid. Elk doelpunt vierde hij met een salto. Tegenwoordig is Sonck nog altijd actief in het voetbal als analist. Zo is hij vaak te gast in het programma 'Extra Time'.

De reeks werd gedraaid op deze locaties:

Pool: Charlie Rockets (Brugge) en Smoking Cue (Torhout)

Darts: Sfeercafé Bubbles (Eeklo) en TC De Oase (Kessel)

Tafelvoetbal: Staaf’s café (Gruitrode) en Den Hoek (Grobbendonk)

Wiezen: Cafe ‘t Pleintje (Heist op den Berg) en Café La Paz (Leuven)

Tapbiljart: Café De Welkom (Liedekerke) en Café Climax (Sinaai)

'Café Sport' is te zien op het YouTube-kanaal van Sporza en op VRT NU. De reeks is een samenwerking tussen Sporza en Creative Lab, de creatieve digitale cel van de VRT. Productioneel ondersteund door Open VRT en haar community.