Spes Nostra is de Strafste School 2022

Al voor de twaalfde keer ging jongerenzender MNM op zoek naar de Strafste School. Een middelbare school in Vlaanderen waar het zowel in als buiten de les fijn is, waar leerkrachten en leerlingen samen één groep vormen en waar je dingen leert voor het échte leven.

Dit jaar vond de Strafste School-jury die school in het West-Vlaamse Heule. Spes Nostra mag zich met gepaste trots de Strafste School 2022 noemen.

Sander Govaerts en Laura Gillis: 'Deze editie zijn we voor vijf ijzersterke finalisten gegaan. Die ook echt wel énorm straf zijn op hun eigen verschillende manier. Kiezen was daardoor -oprecht- moeilijker dan ooit. We hebben overal de magie van een goeie school gevoeld. Spes Nostra in Heule was een overdonderende ervaring. Maar door de grootsheid en het overweldigende jurybezoek door… zagen we vooral ook hypergemotiveerde leerlingen en énorm bevlogen leerkrachten.'

Heidi Denys, Directieteam Spes Nostra: 'Het is fantastisch dat MNM een project zoals de Strafste School doet. Ik heb onze school op een unieke manier zien samenkomen, dit was echt wat we nodig hadden als school om weer bij elkaar te komen na corona.'

Minister van onderwijs Ben Weyts: 'Er zijn in Vlaanderen veel schoolteams die elke dag hun uiterste best doen om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Bij Spes Nostra begint het al met hun geweldige naam: 'Onze Hoop'. Onderwijs van hoge kwaliteit is inderdaad onze grote hoop. We hebben hier geen olie of uranium in de grond zitten: wij moeten het hebben van straffe scholen. Proficiat, Heule!'

De Strafste School 2022

Vijf scholen kregen de afgelopen weken bezoek van de Strafste Schooljury. Die jury bestond uit MNM DJ’s Sander Gillis & Laura Govaerts, Francisco Schuster (bekend van #LikeMe), JaëlOst (bekend van Tagmag) en leerlingen van de vorige winnaar, het GO! SBSO Zonnebos. De jury volgde onder andere les op de scholen, checkte het eten tijdens de middagspeeltijd en kreeg een feestelijke rondleiding waarin elke school zich van zijn beste kant kon laten zien. Grote en kleine scholen, scholen met algemene en praktische opleidingen en alle mogelijke onderwijsvormen en -netten passeerden de revue.

In totaal bezocht MNM al meer dan 120 scholen in alle uithoeken van het land. Dat is goed voor maar liefst 50.000 leerlingen uit ASO-, TSO-, BSO-, KSO- en BuSO-onderwijs die aangesproken werden op hun individuele en collectieve talenten. Er zijn meer dan 1000 scholen die in aanmerking komen.

Met het Spes Nostra Heule wint er voor het eerst sinds de aller eerste editie van de Strafste School in 2011 weer een school uit West Vlaanderen. Er is een winnaar, maar vooral ook vier zilveren medailles waar MNM zeer fier op is. De Strafste School 2022 wint in de eerste plaats de titel en erkenning en een jaar lang een fijn contact met MNM. Straks barst in de winnende school een live radiofestival los, met op het podium Camille, Omdat Het Kan Soundsystem, Katnuf, MNM Rising Star Judith en MNM Start To DJ winnaar Magik.

De Strafste School: alle winnaars

2011: Sint-Niklaasinstituut Kortrijk (vandaag RHIZO)

2012: Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas

2013: ASO Spijker, Hoogstraten

2014: Middenschool, Zelzate

2015: PTS, Mechelen

2016: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

2017: Sint-Bavohumaniora, Gent

2018: GO! Atheneum, Aalst

2019: Heilig Hartinstituut, Heverlee

2021: GO! SBSO Zonnebos Campus, Brasschaat

2022: Spes Nostra, Heule