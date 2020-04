Spectaculair huwelijksaanzoek van Guido kent onverwachte afloop in 'Familie' - VIDEO

Donderdag brak een belangrijk moment aan voor Guido (Vincent Baniç) in 'Familie'. Tijdens een voetbalwedstrijd van Anderlecht vroeg hij zijn Stefanie (Jasmijn Van Hoof) ten huwelijk, voor het oog van duizenden toeschouwers.

Daarvoor had Guido ook de hele familie, alle vrienden en zelfs zijn 'meisjes' Mila en Milou opgetrommeld, die het magische moment vanuit de vip-ruimte mee volgden. Maar ziet Stefanie een huwelijk wel zitten? Haar reactie was niet waarop Guido had gehoopt...

