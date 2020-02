Speciale uitzending VTM NIEUWS: Terug naar school en werk - alle vragen over corona

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Zijn we klaar voor een corona-uitbraak? Gaan de mensen die op skivakantie zijn geweest het virus meebrengen? Moeten er straks ook bij ons dorpen in lockdown? Hoe kunnen we onszelf en onze kinderen beschermen? Of is de groeiende onrust eigenlijk nergens voor nodig?

Nu de scholen maandag opnieuw opengaan en na de krokusvakantie iedereen terug aan het werk moet, blijven de vragen binnenstromen over de gevolgen die het virus kan hebben voor Vlaanderen. Vragen waarop VTM NIEUWS een antwoord wil bieden. Dat gebeurt dagelijks in de nieuwsuitzendingen, maar daarnaast bundelt Stef Wauters op zondagavond 1 maart alles wat we op dit moment weten in een speciale uitzending van VTM NIEUWS, helemaal gewijd aan de coronacrisis.

Nu het virus zich verder verspreidt in Europa, blijft VTM NIEUWS iedereen de kans geven om de vragen te stellen waar hij of zij nog mee zit. In een speciale uitzending van VTM NIEUWS op zondagavond 1 maart legt Stef Wauters die voor aan specialisten, beleidsmakers, gezondheidswerkers, psychologen,.... Een uitzending over de grote vragen rond de corona-uitbraak, maar ook met praktische tips over hoe we best omgaan met het virus.

Al uw vragen over corona, in een VTM NIEUWS-special op zondagavond om 21.00 uur, onmiddellijk na 'Blind Getrouwd', op VTM, VTM GO en HLN.be.