Spannend! 'Lisa' gaat met véél prangende vragen de zomer in!

Foto: VTM/De Mensen - © DPG Media 2021

Het gezegde luidt 'What happens in Vegas, stays in Vegas', maar dat is buiten Katja (Anouck Luyten) gerekend. Zo eindigde de éxtra lange en spannende slotaflevering van de telenovelle 'Lisa 'vanavond met een hartverscheurende cliffhanger.