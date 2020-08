Soulwax feat, The Fans: nieuwe sound identity voor de Pro League

De Pro League en Eleven Sports stellen vandaag, op een zucht van het langverwachte seizoen 2020-2021, hun vernieuwde sound identity voor. Het hoogtepunt is het nieuwe anthem, gemaakt door niemand minder dan Soulwax.

De nieuwe sound identity die de Pro League en Eleven Sports vandaag onthullen, is het sluitstuk van de vernieuwde brand identity van de league en haar competities. Samen met Eleven Sports, sound agency Sonhouse en Soulwax werd een gedurfde en bewuste keuze gemaakt, weg van de traditionele orchestrale sporthymnes, naar een hedendaagse sound.

Soulwax feat. The Fans

De sound identity werd door Soulwax en Sonhouse opgebouwd rond bewerkte voetbalgeluiden en supportersgezangen, die het anthem en de sound clips een verbindende en dynamische sound geven.

'Samen met de nieuwe brand identity symboliseert het nieuwe anthem het verhaal dat de Pro League samen met Eleven Sports schrijft. Sportbeleving met een blik op de toekomst. De soundlabs bij Sonhouse legden de gedeelde visie nog beter bloot. For the Fans, dichter bij voetbal. Dat een band met wereldfaam mee wou schrijven aan dit verhaal maakte het alleen maar spannender en uitdagender. Het resultaat ademt waar we voor willen staan: vernieuwend, weg van traditionele paden, maar breed toegankelijk en verbindend. Samen met de fans kijken we er enorm naar uit ons anthem morgen voor het eerst door de boxen van onze stadions te horen spelen', aldus Leander Monbaliu, Chief Business Officer van de Pro League.

'Als nieuwe rechtenhouder van de Pro League competities willen wij voor vernieuwing in de voetbalbeleving staan', zegt Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports. 'By the Fans, For the Fans is niet alleen onze baseline, het is ook een absolute prioriteit. Het nieuwe anthem past hier perfect in. Nieuwe visuele prikkels, nieuwe auditieve prikkels, modern en dynamisch, moeten de fans naar een nog sterkere beleving van het voetbal brengen, ook al zitten ze niet in het stadion. Met Soulwax hebben we, samen met de Pro League, voor de perfecte ambassadeur gekozen. Belgisch, eigentijds en eigenwijs, en echte voetbalfreaks. Wij zijn dan ook enorm fier om het nieuwe anthem, in het openingsweekend van de nieuwe competitie, aan de fans te kunnen voorstellen.'

Als Soulwax hebben David en Steven Dewaele steeds nieuwe horizonten opgezocht met hun veelzijdige sound. De voorbije jaren producete de band verschillende uiteenlopende projecten, inclusief 'From DEEWEE', 'Essential', en het recent uitgebrachte album EMS Synthi 100: DEWEE Sessions Vol. 1.

Naast Soulwax produceren de broers in hun DEWEE studio in Gent een eclectische verzameling opnames van artiesten als Charlotte Adigéry, Laima en James Righton. Al deze platen werden uitgebracht bij het DEEWEE label.

Het duo is uiteraard ook algemeen erkend als een van de meest innovatieve remix- en producers teams. Zo gingen ze aan de slag voor en met Arcade Fire, The Rolling Stones, Tama Impala, Daft Punk, The Gossip, Hot Chip, MGTM en Warpaint. In 2019 werden ze gelauwerd met een Grammy nominatie voor hun bewerking van Marie Davidson's 'Work it' en wonnen ze Best Remix op de Red Bull Elektropedia Awards voor hun remix van Robyn's 'Ever Again'. Soulwax werd ook gelauwerd met Best Album (FROM DEEWEE, 2018) en Best Producers (2020) op de MIA'S (Music Industry Awards).

'Het was voor ons een grote uitdaging om een anthem te creëren dat de unieke Belgische identiteit in zich draagt en zowel in een stadion als op het scherm goed klinkt. We zijn aan de slag gegaan met de gezangen van elke supportersgroep in de Pro League en hebben deze vervolgens in één melodie gegoten', aldus Stephen en David Dewaele.

Cedric Engels & Phile Bokken van sound agency Sonhouse coördineerden het proces dat leidde tot 'Soulwax feat. The Fans': 'Na een grondige analyse van het merk, het brandbook en het werk van Mirror Mirror hebben we een sound lab georganiseerd met de Pro League en Eleven Sports. Het resultaat van deze workshop was een duidelijk gedefinieerde 'sound ID', helemaal in lijn met het kern-DNA van dit verhaal: Dichter bij Voetbal. Vanuit die visie zijn we vervolgens vertrokken van de geluiden van de fans om zo de clubs van de Pro League auditief aan bod te laten komen door er één geheel van te maken en letterlijk een stem te geven. Verder bracht de analyse van de workshop ons tot deze synthese: de sonic branding zal enerzijds verbondenheid, dynamiek en authenticiteit uitstralen en anderzijds een eigen karaktervolle en tijdloze sound hebben met internationaal allure. Voor de creatie van het anthem op basis van dit concept wilden we samenwerken met een artiest die aansluit bij de briefing maar ook zélf voetbalfan is. Het eindresultaat is een eigenwijs anthem dat wegblijft van de klassieke orchestrale instrumental die de norm is bij vele andere leagues.

Aangezien het belangrijk is om elk touchpoint in de specifieke context te benaderen werd er naast de stadion-versie ook een broadcast-versie gemaakt voor het Eleven Pro League kanaal. Het fan-idee sluit immers ook naadloos aan op de baseline van Eleven Sports: for the fans.

Dankzij de innovatieve mindset en frisse kijk van de Pro League en Eleven Sports zijn we samen met het fantastische Soulwax/DEEWEE tot een resultaat kunnen komen waar we heel trots op zijn', zegt Sonhouse.