Sien Wynants rockt vanaf maandag als nieuwe stem bij Willy

De Willy-bende krijgt er vanaf maandag 31 oktober een nieuwe stem bij. Sien Wynants zal vanaf de herfstvakantie bijna iedere dag te horen zijn op de rockzender.

De nieuwe aanwinst van Willy krijgt meteen een stevige vuurdoop, want beginnen doet ze met de ochtendshow tussen 7.00 en 10.00 uur. Die neemt Sien vanaf maandag 31 oktober voor twee weken over van ochtendstem Wim Oosterlinck. Ook daarna blijft ze aan boord bij Willy. Tijdens de eerste twee weken van december presenteert Sien tussen 13.00 en 16.00 uur het blok van Elien D’hooge en ook in de kerstvakantie neemt Sien een blok voor haar rekening.

Sien Wynants: 'Ik ben letterlijk een Willy-fan van het eerste uur. Ik luister sinds de dag dat de zender werd opgericht. Qua muziekstijl past Willy perfect bij mij, het is de zender die ik in ons radiolandschap miste. Dat ik er nu dj word, voelt dan ook als thuiskomen. De sfeer in het team is ook zalig - al moet je me dat binnen een maand misschien nog maar eens vragen (lacht).'

Sien zette tien jaar geleden haar eerste stappen in de media. Van 2012 tot 2022 was ze wrapster bij jongerenzender Ketnet. Ook als radiopresentatrice deed ze al heel wat ervaring op bij Studio Brussel en Radio 1.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.