SBS gaat reclameregie BBC First doen

SBS zal vanaf 1 november BBC First vertegenwoordigen en de reclameverkoop op het kanaal beheren. Dankzij deze samenwerking kunnen adverteerders voor het eerst in contact komen met het BBC First-publiek in BelgiŽ en kan BBC Studio tegelijkertijd herinvesteren in meer premium content.

De zender is sinds 2015 in België beschikbaar en heeft een lokaal karakter doordat alle programma's in het Nederlands ondertiteld zijn. BBC First zendt de allerbeste, originele, nieuwe Britse dramaseries uit van én met awardwinnend talent en is terug te vinden op het Telenet EPG-nummer 25.

BBC First staat vooral bekend om z’n populaire dramareeksen en bloedstollende psychologische premières zoals Small Axe, een selectie van vijf originele films van de Academy Award, Bafta en Golden Globe-winnaar Steve McQueen ('Hunger', '12 Years A Slave').

'BBC First is met zijn prestigieuze reeksen de perfecte aanvulling op het bestaande zenderaanbod van SBS. Het Britse dramakanaal is niet alleen complementair qua content, maar ook qua profiel. Bovendien kunnen we met BBC First erbij extra bereik garanderen aan onze adverteerders. We zijn dan ook bijzonder blij met dit partnership', vertelt Bart Demeulenaere, de CCO van SBS Belgium.

'BBC First is in Nederland de populairste internationale fictiezender, en is sinds kort ook beschikbaar voor een groter publiek in Vlaanderen', klinkt het bij Adam Bishop, SVP en CCO EMEA bij BBC Studios. 'We kijken er dan ook naar uit om de adverteerders in België in contact te brengen met het BBC First-publiek.'