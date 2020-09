Sara Vercauteren, woordvoerster DPG Media, verlaat half november het bedrijf

Sara Vercauteren, directeur communicatie en woordvoerster van DPG Media, verlaat half november het bedrijf. Ze wil op zelfstandige basis haar communicatie expertise inzetten voor andere bedrijven en organisaties.

Sara Vercauteren begon in 2010 als woordvoerster en manager van de persdienst van Medialaan en groeide uit tot directeur communicatie bij DPG Media met als focus interne en externe communicatie, woordvoering, crisiscommunicatie en de afgelopen jaren ook 'Rode Neuzen Dag'.



Kris Vervaet, CEO DPG Media België: 'Opsommen wat Sara hier allemaal verwezenlijkt heeft, is onbegonnen werk. Ze zorgde doorheen de jaren voor heel wat free publicity voor al onze merken, bluste met haar crisiscommunicatie skills heel wat brandjes, was communicatieadviseur voor heel wat directieleden en zorgde voor een professionele interne en externe communicatie tijdens grote projecten zoals de fusie tussen Medialaan en de Persgroep, de verhuis naar Antwerpen, de impact van de coronacrisis in ons bedrijf en last but not least de lancering van Streamz. Ik wens haar alle succes toe en ben er zeker van dat ze heel wat organisaties en bedrijven communicatief naar een hoger niveau zal tillen. Het was een eer en een genoegen om met een top professional en gedreven collega zoals Sara te hebben samengewerkt.'



Sara Vercauteren: 'Ik kijk terug met een bijzonder voldaan gevoel. Toen ik in 2010 de Wetstraat inruilde voor de Medialaan was ik al wel wat gewend, maar dat het zo’n rollercoaster zou worden, had ik in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken. Van kippenvelmomenten zoals de finale van 'K3 zoekt K3' of 'de Rode Neuzen shows' tot adrenalinekicks zoals de geheimhouding bij 'The Masked Singer' of een mega-verhuis naar Antwerpen. Van communicaties om mijn tanden in te zetten zoals Boudewijn die Bo werd en een fusie van twee mediabedrijven tot feestelijke momenten zoals de opening van de nieuwe VTM NIEUWS-studio en de lancering van Streamz. Het was een eer om tijdens al die belangrijke momenten het woord te mogen voeren voor dit ongelooflijke bedrijf en alle merken en onze talenten te laten schitteren in de pers. En dit samen met een straf en zo fijn communicatieteam. Ik hoop de ervaring die ik heb opgedaan bij DPG Media, in de politiek, bij het lesgeven en coachen nu aan te wenden om andere bedrijven en organisaties te helpen bij hun (crisis)communicatie. Ik kijk er erg naar uit.'



DPG Media bekijkt de komende tijd hoe communicatie en woordvoering zal georganiseerd worden. Informatie daarover volgt.



