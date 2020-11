'Sara'-acteur maakt opwachting in 'Familie'

Woensdag duikt er in de Foodbar van 'Familie' een verrassend nieuw personage zijn opwachting. Hierdoor wordt Zjef (Jan Van den Bosch) uit zijn lood geslagen. Met de acteur die het nieuwe personage vertolkt, is het ook een blij weerzien.

Kijkers van 'Familie' zagen het al aankomen. De flirt van vrijdagavond tijdens het uitgaan zou nog een staartje krijgen voor Zjef. Hij aanvaardde al een vriendschapsverzoek en woensdagavond staat hij plots in de Foodbar: Joaquin. Tot grote verbazing van Zjef, die zich geen houding weet te geven.

Joaquin wordt vertolkt door Antony Arandia, die we momenteel ook aan het werk zien als Thomas in de herhalingen van 'Sara'. De laatste grote rol vertolkte de 34-jarige acteur in de (online) serie 'Dubbelspel' uit 2016. Daarna verdween hij uit beeld. Hij ging aan de slag als barman.

Arandia is zeer tevreden met deze gastrol in 'Familie' en hoopt dat de trein nu opnieuw vertrokken is. 'Ik verkoop met plezier veel show achter mijn bar, maar acteren blijft toch mijn passie nummer 1', zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Bron: Het Laatste Nieuws