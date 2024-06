Samen Erdoor met MNM: de laatste loodjes richting de zomer worden de leukste

De periode van stress, slapeloze nachten, onfrisse geuren en instantnoodles is weer hier: de examens. Heel wat studenten kijken al reikhalzend uit naar de grote vakantie. Maar die laatste loodjes moeten ze gelukkig niet alleen trotseren.

MNM sleurt je erdoor, live vanuit De MNM Blokhut op de Grote Markt in Leuven. Zo worden de laatste loodjes de leukste.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'MNM spant zich elke dag opnieuw in om onze jonge luisteraars te ondersteunen. We begrijpen hoe zwaar de examenperiode kan zijn voor studenten en staan daarom klaar om hen door de laatste weken voor de zomer te loodsen met Samen Erdoor. Met live-uitzendingen vanuit De MNM Blokhut zorgen onze dj's voor de perfecte pauzemomenten, muziekverzoeken en ontspanning. Zo worden de laatste loodjes richting de zomer niet alleen draaglijk, maar zelfs leuk!'

MNM steunt studenten met de pauzeknop

Van 10 tot 28 juni tellen MNM-dj’s Dorianne, Laurens, Jaël, Manu, Charlotte, Esther en Alexandra elke dag mee af naar de vakantie vanop de Grote Markt in Leuven. Elke weekdag van 16.00 tot 22.00 uur staan ze klaar voor de blokkende studenten, in het weekend gaat Samen Erdoor gewoon verder, en dat zelfs al vanaf de middag.

De dj’s van MNM duwen regelmatig op de pauzeknop, en dat mag je letterlijk nemen. Luisteraars kunnen hun favoriete song aanvragen, reporters Sander en Laura gaan ook op pad om studenten de beste blokpauze te bezorgen. 's Avonds ontspannen de studenten met een dj-pauzemoment. Onder meer Omdat Het Kan, Nina Black en de gloednieuwe MNM Start To DJ winnaar Mars komen langs in De MNM Blokhut. En om echt helemaal uit te kijken naar de zomer, deelt MNM tickets uit voor onder meer Tomorrowland en Disneyland Parijs!

'Samen Erdoor' met Aaron Blommaert

MNM sleurt je los door de examens met de beste blokpauze ooit! Op 20 juni kunnen een aantal gelukkige luisteraars naar een exclusieve showcase van Aaron Blommaert in Leuven. Tickets zijn te winnen door te luisteren naar 'Samen Erdoor' op MNM.

'Samen Erdoor' op VRT MAX

Op het MNM-kanaal van VRT MAX kunnen studenten terecht voor ontspannende content onder de noemer 'Samen Erdoor'. Zo houden Silke en de 'Thuis' lofi-beats je gezelschap tijdens de blok. Omdat muziek nu eenmaal de beste remedie tegen stress is, lanceerden 'Thuis', MNM en VRT MAX samen deze lofi-stream waarin je samen met Silke kunt studeren in Bar Madam terwijl je op de achtergrond de 'Thuis'-begingeneriek in een relaxerende lofi-versie hoort. De stream is doorlopend te volgen tot en met 28 juni op het YouTube-kanaal van VRT MAX. Studenten kunnen er met elkaar verbinden en connecteren, zelfs in de nachtelijke uurtjes. Of kijk op het MNM-kanaal van VRT MAX naar recent nostalgische reeksen zoals W817 en Kulderzipken als perfecte pauzemoment.