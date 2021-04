Saartje Vandendriessche trekt het bos in voor nieuw Eén-programma

Saartje Vandendriessche trekt binnen enkele weken het bos in voor een nieuw programma op En. Dat heeft ze zelf bekend gemaakt op MNM. Ze wil proberen te overleven met wat de natuur te bieden heeft.

Saartje trekt overigens niet alleen het bos in. Ze zal de hulp krijgen van een zogenaamde 'bushcrafter'. Hij zal haar de kneepjes van het vak leren over hoe je kan overleven in het bos. 'Ik wil mij deze keer echt hélemaal overleveren aan de natuur: slapen onder de blote hemel, eten zoeken in de natuur, voelen wat er allemaal in zo’n bos leeft. Overdag, ’s nachts, bij goed weer, bij slecht weer. Ik wil echt ontdekken hoe het voor mij zou zijn om te overleven in onze bossen', zo vertelde Vandendriessche in het programma 'Gillis & Govaerts' op MNM.

De opnames beginnen binnen enkele weken. Wanneer Eén het nieuwe programma zal uitzenden, is nog niet bekend.