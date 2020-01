Rudi Vranckx in 'Tussen Oorlog en Leven' op Eén

Rudi Vranckx in 'Tussen Oorlog en Leven' op En

In de documentaire reeks 'Tussen Oorlog en Leven' op En neemt Rudi Vranckx telkens twee bekende gezichten mee naar oorlogsgebied: Irak, Afghanistan en Somali.

Al meer dan dertig jaar brengt hij het conflict tot in de huiskamer, maar komt het nieuws nog binnen? Raakt het de mensen nog in hun hart?

De verhalen en beelden van oorlog zijn voor Rudi als journalist na al die jaren herkenbaar. Maar hoe kijk je naar diezelfde beelden en verhalen als je ze voor de eerste keer met eigen ogen ziet, als je persoonlijk kennismaakt met de mensen die hun leven moeten opbouwen op het puin tussen oorlog en leven? Het wordt niet alleen voor de gasten, maar ook voor Rudi een confronterende reis. Wat doet oorlog met gewone mensen? En hoe komen de verhalen binnen bij twee mensen die nooit eerder van zo dichtbij konden voelen, proeven en ruiken wat er zich afspeelt tussen oorlog en leven?

'Zie ik het wel goed, voel ik het wel juist aan? Na dertig jaar oorlogsverslaggeving twijfel ik nog steeds. Raak ik de mensen wel in hun hart? Daarom neem ik twee gasten mee die ik apprecieer. Ik ben benieuwd naar hun blik op mijn oorlog. Om samen op zoek te gaan en de oorlog een gezicht en een stem te geven. Dat is ‘Tussen oorlog en Leven', vertelt Rudi Vranckx.

De gasten zijn televisiemakers Joris Hessels en Dominique Van Malder (Irak), acteurs Katrien De Ruysscher en Geert Van Rampelberg (Somalië), en radiopresentatrice Cathérine Vandoorne en ondernemer Wouter Torfs (Afghanistan).

'Tussen Oorlog en Leven' in Irak

Naar het front trekken met twee mensen die nooit eerder in oorlogsgebied waren: dat was ook voor Rudi spannend. Hoe zouden zij de reis beleven? Zou al zijn ervaring voldoende zijn om hen te begeleiden en op te vangen waar nodig? Rudi koos er daarom bewust voor om met zijn eerste gasten, Joris Hessels en Dominique Van Malder, naar Irak te gaan, het land dat voor hem haast een tweede thuis is geworden na zijn vele bezoeken in de afgelopen decennia.

In de door IS volledig vernielde stad Mosul kent Rudi blindelings de weg. Hij maakte er vrienden voor het leven toen hij honderden muziekinstrumenten die door Vlamingen werden geschonken, persoonlijk ging afgeven aan plaatselijke muzikanten. De littekens van de oorlog zijn er nog vers, maar de ontmoetingen innemend en hartelijk. Een ideale combinatie voor een eerste reis met twee gasten die het sinds 'Radio Gaga' gewoon zijn hun hart te openen voor verhalen van anderen.

'Mijn zoon kan shotten in den hof. Hier is spelen voor een gastje van zijn leeftijd: oud ijzer zoeken op een berg puin. Dat ging rechtstreeks naar mijn hart. Hij heeft zijn vader verloren, moet daar plots zijn gezin onderhouden. Die zijn glimlach, zijn ogen. In no time kwam dat binnen. Ik krijg het nog lastig als ik aan hem denk. Die blik zal ik nooit, nooit vergeten', vertelt Dominique Van Malder.

'Tussen Oorlog en Leven', vanaf maandag 6 januari om 20.40 uur op Eén.