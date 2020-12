RTL Belgium volledig in handen van RTL Group

De internationale RTL Group kondigde aan dat het tot een principeakkoord is gekomen met zijn medeaandeelhouders in de Belgische tv- en radio-activiteiten van de Group om hun aandelen in RTL Belgium te verwerven tegen betaling in contanten en eigen aandelen van RTL Group.

Hiermee komt het aandeel van RTL Group in RTL Belgium op 100 procent. Momenteel is RTL Group al de controlerende aandeelhouder van het bedrijf.

Elmar Heggen, Chief Operating Officer en Deputy CEO van RTL Group, zegt: 'Na meer dan 30 jaar succesvolle samenwerking met onze mede-aandeelhouders zijn we overeengekomen om RTL Belgium volledig over te nemen. Dit volgt onze strategie om overal in Europa onze omroepvoetafdruk te consolideren, wanneer er zich aantrekkelijke kansen voordoen. We zullen blijven investeren in RTL Belgium en de transformatie van het bedrijf versnellen, met name via streamingdiensten, advertentietechnologie en data. We kijken ernaar uit om de samenwerking met onze Belgische partners voort te zetten. Ze blijven nauw verbonden met RTL Group.'

De drie gratis tv-zenders van RTL Belgium - RTL-TVI (familie, algemeen belang), Club RTL (kinderen, sport, klassieke films en series) en Plug RTL (fictie, jonge cultuur, reality-tv) - zijn de leidende tv-zenders in Franstalig België. In 2019 trok de RTL-familie van zenders een gecombineerd marktaandeel van 34,5 procent in de belangrijkste commerciële doelgroep, 14,9 procentpunten meer dan de publieke zenders. De radiostations van RTL België omvatten Bel RTL (talk, algemeen belang), Radio Contact (muziek) en het digitale station Mint (poprockmuziek). De business unit exploiteert ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwswebsite RTLInfo.be.